Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen: Das planen die Gemeinden 2022  

Dorf Mecklenburg

Neue Feuerwehrgerätehäuser, ein größeres Hortgebäude, eine sichere Schule und bessere Straßenbeleuchtung – die Gemeinden im Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen haben sich in diesem Jahr viel vorgenommen. Ob sie die geplanten Baumaßnahmen umsetzen können, hängt von den beantragten Fördermitteln ab.

Bad Kleinen braucht einen neuen Schulhort

So will beispielsweise Bad Kleinen seit Jahren ein neues Hortgebäude bauen. 180 Betreuungsplätze soll es bieten, darunter auch welche für Mädchen und Jungen im Kindergartenalter. Weil das Gebäude inzwischen größer werden muss als noch vor Jahren, hat die Architektin ihren Entwurf angepasst. Das Bauvorhaben ist mit 4,4 Millionen Euro konzipiert. Angesichts dieser hohen Kosten hofft die Gemeinde auf rund vier Millionen Euro Fördermittel vom Land und Kreis. Bürgermeister Joachim Wölm (Die Linke) äußerte sich „vorsichtig optimistisch“, dass die Gemeinde in diesem Jahr mit der Baumaßnahme beginnen kann.

Zudem stehe sie vor der Aufgabe, die Gebäude der Feuerwehren in Bad Kleinen und in Losten zu erweitern, beziehungsweise zu erneuern. Vor allem das Gerätehaus in Losten sei sehr marode. Die Gemeindevertreter seien gewillt, so der Bürgermeister, Abhilfe zu schaffen und den Brandschützern ordentliche Bedingungen zu ermöglichen. Im Zuge der Brandschutzbedarfsplanung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die anstehenden Aufgaben nach und nach abarbeiten soll.

„Durch die Brandschutzbedarfsplanung, die der Gesetzgeber gefordert hat, sind Begehrlichkeiten geweckt worden“, weiß Eckhard Rohde, Leiter der Amtsverwaltung Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen. Die vorhandenen Gebäude genügen nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Zudem sind sie für die neuen Fahrzeuge, die die freiwilligen Feuerwehren erhalten, häufig zu klein.

Neue Feuerwehrgebäude in Dorf Mecklenburg und Barnekow

So benötigt auch die Gemeinde Dorf Mecklenburg ein neues Gerätehaus. Die Kosten sind mit 5,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben, erste Bewerbungen sind laut Rohde eingegangen. Demnächst sollen die Gemeindevertreter über die Vergabe entscheiden.

Die Gemeinde Barnekow hat ebenfalls vor, ihr Feuerwehrhaus zu sanieren, einen Schulungsraum anzubauen und neue Stellplätze zu schaffen. 650 000 Euro sind dafür vorgesehen. Außerdem soll die Straße von der Landesstraße 12 zum Ortsteil Krönkenhagen erneuert werden. Es sei vom Zustand her „die schlimmste in der Gemeinde“. Die Sanierungskosten sind auf 1,125 Millionen Euro beziffert. 50 Prozent davon würde das Land übernehmen. Das Bauamt in Dorf Mecklenburg hat einen entsprechenden Zuschuss beantragt. „Ohne Fördermittel kann die Gemeinde das Vorhaben nicht umsetzen“, sagt Eckhard Rohde.

Bobitz investiert in Brandschutz der Grundschule

In Bobitz will die Gemeinde ihre Grundschule entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen auf Vordermann bringen. In Vorbereitung auf die Sanierung der Schulstraße in Bobitz soll die Regenentwässerung erneuert werden. Damit das Regenwasser in die Vorflut abgeleitet werden kann, muss der Zweckverband Wismar einen ziemlich langen Kanal in Richtung Groß Krankow bauen und dabei die Bundesstraße 208 queren. Im Zuge der Maßnahme werden auch Wasser- und Abwasserleitungen verlegt. Das Gesamtbauvorhaben wird zwei Millionen Euro teuer. „Auch hier hoffen wir auf eine Förderung in Höhe von 1,65 Millionen Euro“, sagt Rohde. Außerdem will die Gemeinde Bobitz in diesem Jahr die Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Beidendorf und Scharfstorf auf LED-Technik umrüsten. Das kostet, inklusive der Tiefbauarbeiten mit Verlegung neuer elektrischer Leitungen, 750 000 Euro. 50 Prozent davon können gefördert werden.

So gut wie sicher ist laut Verwaltungschef die Förderung des Brückenneubaus über den Wallensteingraben an der ehemaligen Brusenbecker Mühle. Es handelt sich um eine Brücke für Wanderer und Radfahrer. Die Baukosten von 340 000 Euro teilen sich die Gemeinden Bad Kleinen und Dorf Mecklenburg.

Lübow erweitert Schule und Arztpraxis

Die Gemeinde Lübow saniert den Wohnblock in Triwalk. Nach neuem Dach und neuer Fassade soll nun noch die Heizung auf Erdgas umgerüstet werden. Zur Großbaustelle wird die Grundschule, die mit einem Anbau erweitert wird. Gleiches ist für die Allgemeinarztpraxis in Lübow vorgesehen. Im ersten Bauabschnitt soll sie in diesem Jahr einen Anbau erhalten, 2023 wird dann innerhalb der alten Praxis umgebaut. „Die Gemeinde investiert hier in die Daseinsvorsorge. Entstehen soll ein Gesundheitszentrum, in dem nicht nur ein Hausarzt praktiziert, sondern beispielsweise Augenuntersuchungen möglich sein werden“, informiert Eckhard Rohde. „Durch die Mieteinnahmen ist die Refinanzierung gesichert.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in ein Stück Radweg investiert die Gemeinde Lübow, weil das Land den Radweg entlang der L 102 von Lübow nach Schimm nur bis zum Ortseingang finanziert. „Es fehlen dreißig bis vierzig Meter bis zum ersten Abzweig ins Dorf Schimm hinein“, sagt der LVB. Für dieses Stück waren die Baukosten ursprünglich mit 30 000 Euro kalkuliert, jetzt sind sie auf 85 000 Euro gestiegen. Die Gemeinde hofft auf eine Förderung im Rahmen des Radwegenetzes. In der Ortslage, wo 50 km/h erlaubt sind, fördert das Land keinen Radweg. Sein Argument: Bei Tempo 50 könnten die Pedalritter auf der Straße fahren, erläutert Rohde. Damit die größeren Kinder zur Grundschule nach Lübow radeln können, will die Gemeinde das fehlende Stück Radweg selbst bauen.

Von Haike Werfel