Dorf Mecklenburg

Es sind 30 Grad Celsius im Schatten. Der Schweiß läuft. Maik Zabel kniet in voller Ausrüstung fürs Foto. Auf die Frage, ob er in den dicken, schwarzen Klamotten schon gar ist, lacht er hinter der Atemschutzmaske: „Das war ich vorher schon …“

„Die Kettensäge muss mit aufs Bild“, kommentiert einer der Kameraden das ungewöhnliche Gruppenfoto für die Presse. Von oben antwortet Sarah Juhnke (18): „Das Foto soll lustig sein!“ „Kettensäge ist immer lustig!“, lautet die Antwort.

Nasse Fotos für die Zeitung

Und dann kommt das Wasser! Sarah Juhnke macht es sichtlich Spaß, ihre Kameraden mit dem Inhalt des Wassereimers zu erfrischen. Immerhin geht es um ein Zeitungsfoto, was dem Thema gerecht wird. Was also echt cool sein muss!

Sara Juhnke engagiert sich seit zehn Jahren in der Wehr und hat sogar den Vater und den Bruder für das Engagement begeistern können. Sie will das Hobby zum Beruf machen, sie geht zur Bundeswehrfeuerwehr.

Ja, die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg sind cool, selbst in extrem heißen Situationen. Genau wie alle anderen mit diesem lebensrettenden Hobby oder Beruf. Aber die aus Dorf Mecklenburg zeigen ihre Coolness „in heißen Situationen“ auch mit einem gleichnamigen Kalender – 13 Motive für das Jahr 2021, die staunen und schmunzeln lassen.

Bildergalerie: Dorf Mecklenburger sammeln für neues Feuerwehrfahrzeug

Gleich wird's nass! Schon das Fotoshooting für diesen Artikel war mehr als cool. Genauso ist der ganze Kalender, der dank des Fotokurses im Wismarer Filmbüro Geld für den guten Zweck sammelt.

Nicht ganz ernst gemeinte Fotos

Da marschieren sie wie Filmstars, oben ohne und mit ihren Werkzeugen durch die Wasserwand, bekommen von Rotkäppchen beim Arbeiten im Wald den gleichnamigen Sekt gereicht oder machen eine „Eisrettung“ im Hochsommer, indem sie ein Eis retten, Erdbeere und Vanille.

Die zugefrorene Wasseroberfläche kam per digitaler Bildbearbeitung dazu. Das Einhorn war schon vorher da! Mit Augenzwinkern zeigen die Kameradinnen und Kameraden die Vielfalt ihrer Einsätze eben zwischen Eisrettung im Winter, der Hilfe bei Sturmschäden im Wald oder der Jugendarbeit mit den „Löschzwergen“.

Und sie zeigen, dass das Engagement nicht nur wichtig ist, sondern auch Spaß macht! Nachwuchs, egal ob für die Löschzwerge oder für die Erwachsenen, ist immer willkommen.

Benefizprojekt

Die professionellen Fotos haben die Teilnehmer des Erwachsenenfotokurses der Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV im letzten Sommer gemacht – kostenfrei für die Rettungskräfte.

Da gibt es den coolen Kalender für den guten Zweck Den coolen Feuerwehrkalender für den guten Zweck gibt es an folgenden Orten – der Erlös kommt zu 100 Prozent der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg zugute: Edeka-Märkte von Jens Meier in Wismar (Schweriner Str. 24, 23970 Wismar), Warin (Bützower Str. 1, 19417 Warin) und Bad Kleinen (Am Turmhaus 10, 23996 Bad Kleinen) Autohaus Preuss (Am Kleinen Stadtfeld 2, 23966 Wismar) Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg ( Karl-Marx-Straße 13, 23972 Dorf Mecklenburg) oder direkt bei der Feuerwehr: E-Mail feuerwehrfoerderverein-dm@web.de oder unter der Mobilnummer 0171 / 27 84 529.

Denn der Kalender ist für den guten Zweck. Die Ehrenamtler haben es sogar geschafft, dank Sponsoren beziehungsweise Spender den Druck der ersten, begrenzten Auflage zu finanzieren. „So kommt der ganze Erlös uns zugute“, erzählt Hendrik Siggelkow, Vereinsvorsitzender des Fördervereins der Wehr.

26 000 Euro Eigenmittel für MTW

Die Kameradinnen und Kameraden brauchen noch 26 000 Euro Eigenmittel für einen neuen MTW für die Jugendarbeit, einen Mannschaftstransportwagen. Sie haben einen, aber der muss für den Ernstfall in Bereitschaft sein, kann also nicht mal übers Wochenende zu Jugendwettkämpfen oder zur Weiterbildung ausrücken.

Für die Neuanschaffung arbeiten und sparen die Kameradinnen und Kameraden schon lange. 40 000 Euro kostet das Fahrzeug insgesamt, 14 000 haben sie schon zusammen. Der Kalender könnte, wenn der Verkauf gut läuft, einen großen Batzen für den Rest einbringen.

Kalenderverkauf trotz(t) Corona

Eigentlich wollten die Kameradinnen und Kameraden ihre vielen Veranstaltungen im Jahr nutzen, um den Kalender für 2021 zu verkaufen. „Die Veranstaltungen sind alle ausgefallen“, spricht Henrik Siggelkow von beliebten Terminen wie das Osterfeuer. Der 3. Feuerwehr- und Bürgerball wurde vom Juni auf den 2. Oktober verschoben.

Die Kameradinnen und Kameraden haben sich neue Wege einfallen lassen, um den Kalender an die Frau beziehungsweise den Mann zu bringen. „Einige Unternehmen in der Region übernehmen den Verkauf“, dankt Henrik Siggelkow. Er hofft nun, dass Firmen und Unternehmer den Kalender beispielsweise kaufen und sich so Weihnachtsgeschenke für Kunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner und für den guten Zweck sichern.

Von Nicole Hollatz