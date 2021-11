Wismar/Dorf Mecklenburg

Selbstgenähte Corona-Masken des Kalkhorster Konsums brachten im vergangenen Jahr verblüffend viel Geld fürs Tierheim in Dorf Mecklenburg. Mit 1005 Euro hätte Dirk Jacoby als Besitzer niemals gerechnet. Auch die „Mühlenquilter Dorf Mecklenburg“ haben im Corona-Lockdown fleißig Mund-Nasen-Schutzmasken genäht, als es noch keine zu kaufen gab. Sie waren ebenfalls für eine Spende zugunsten des Tierheims zu haben: Der Betreiberverein freute sich über 2000 Euro.

Zwei Fitnessstudios in Grevesmühlen organisierten einen Spendenlauf um den Ploggensee, der im vergangenen August mehr als 1300 Euro einbrachte. Im Edeka-Markt in der Schweriner Straße in Wismar geben die Kunden ihre leeren Getränkeflaschen ab und spenden das Pfand. Tausende Euro sind seit dem Sommer 2019 zusammengekommen, als Marktchef Jens Meier diese Aktion gestartet hat.

Viele Menschen spenden auch Futtermittel

Etwas Ähnliches haben sich die „Engelsläufer“ Michaela Kairies und Christiane Lenz überlegt. Die beiden Wismarer Extrem-Sportlerinnen holen sechs Monate lang PET-Pfand- und Glasflaschen sowie Getränkedosen beim Spender ab, um den Erlös dem Tierheim zugute kommen zu lassen. „Wir erleben eine tolle Resonanz. Aus Schwerin haben wir vier volle Säcke abgeholt. Viele Menschen geben auch Futterspenden, Näpfe oder Tierspielzeug dazu“, erzählen die beiden Frauen, die durch ihre 100-Kilometer-Märsche in der Region bekannt geworden sind. Die Futtermittel geben sie zeitnah im Tierheim ab.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen im Pflegezentrum Lübsche Burg sammeln für uns und auch die Beschäftigten im Wendorfer Seniorenheim haben einen Karton aufgestellt“, berichtet Michaela Kairies. Der FC Anker Wismar hat die Aktion beim letzten Heimspiel unterstützt und am 25. November werden an der Verbundenen Regionalschule mit Gymnasium in Dorf Mecklenburg Flaschen gesammelt. „Eine Mutter findet die Idee so toll, dass sie ein Schreiben für die Eltern fertig gemacht hat.“

Ende März gehen „Engelsläufer“ von Haus zu Haus

Viele Unterstützer beteiligen sich nicht nur einmal, sondern sammeln weiter und melden sich erneut bei den Initiatorinnen – über Facebook, per Mail an zusammen-gehen@mail.de oder telefonisch unter 0173-4996254 oder 0176-60506294. Mitglieder des Vereins „Engelsläufer“ sowie weitere Helfer unterstützen das rührige Frauen-Duo beim Abholen des Leerguts.

Ende März zum Abschluss ihrer Aktion wollen die Mega-Marschiererinnen tagsüber zweimal 50 Kilometer gehen, an Haustüren klingeln und um Pfandflaschen bitten. „Bislang haben wir mit unseren Spendenaktionen Menschen unterstützt. Als gemeinnütziger Verein widmen wir uns diesmal dem Tierwohl“, sagen sie zu ihrem Engagement. „Gutes zu tun, ist so einfach.“

Rund 160000 Euro braucht Tierheim jedes Jahr

Meike Gutzmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung, sowie Doreen Kuhn, Leiterin des Tierheims, sind sehr dankbar für all die hilfreichen Initiativen und Aktionen zugunsten der Hunde, Katzen und Kleintiere, denen sie in Dorf Mecklenburg ein Obdach geben. Etwa 10 000 Euro braucht das Tierheim jeden Monat, um seinen Betrieb aufrechterhalten zu können. Hinzu kommen jährlich rund 40 000 Euro für medizinische Behandlungen. Diese Summen aufzubringen, ist ohne Spenden nicht möglich. Deshalb werden jedes Jahr mehrere Veranstaltungen durchgeführt – wie das Tierheimfest oder Weihnachten für Tiere. Beides ist wegen Corona ausgefallen. Auch die Einnahmen durch tierische Pensionsgäste fielen weg. So hat die Pandemie ein großes Minus in der Kasse hinterlassen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ehrenamtler schätzen auch unzählige kleine Projekte

„Wir freuen uns auch über die unzähligen kleinen Projekte und sind froh, dass wir seit Jahren unsere Spendendosen in Supermärkten und Geschäften aufstellen dürfen“, sagt Doreen Kuhn. Außerdem haben die vorrangig ehrenamtlich Tätigen im Tierheim seit August ein Elektroauto gesponsert bekommen. Apotheker Tim Langenbuch hat sich in den Ruhestand verabschiedet und ihnen einen E-Smart für die nächsten drei Jahre zur Verfügung gestellt.

Wer ebenfalls für die Tiere spenden möchte, kann das gern tun auf das Konto des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung (DE71 1405 1000 1200 0003 54).

Von Haike Werfel