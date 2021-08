Dorf Mecklenburg

Was für eine Stimmung gestern in der Mehrzweckhalle! Mädchen und Jungen der Kooperativen Gesamtschule „Tisa von der Schulenburg“ kämpfen auf zwei kleinen Fußballfeldern um Tore, Plätze, Medaillen und sogar um Preise.

Trotz des sportlichen Wettstreits achten die dreiköpfigen Teams auf einen fairen Wettkampf: Sie versuchen, sich an die Spielregeln zu halten und kameradschaftlich miteinander umzugehen. Denn das Turnier wird ausgerichtet von der Sparkassen Fairplay Soccer Tour Light.

Projekt war bereits für April 2020 vorbereitet

„Wir haben vor zwei Jahren mit der Vorbereitung begonnen, das Projekt sollte schon im April 2020 stattfinden und musste dann coronabedingt abgesagt werden“, berichtet Barbara Hagedorn. Die Sportlehrerin hat den Hut auf bei der Vorbereitung und ist froh, dass es nun endlich geklappt hat. „Umso größer war jetzt die Freude bei den Schülerinnen und Schülern, endlich wieder etwas gemeinsam zu machen und sich bewegen zu können.“ Sie schildert, dass vor allem die Kinder in den fünften und sechsten Klassen schon ganz aufgeregt gewesen sind.

"Es war eine grandiose Stimmung. Ich bin echt froh, dass es jetzt mit dem Projekt geklappt hat." Barbara Hagedorn, Sportlehrerin Quelle: Haike Werfel

Schulleiterin: Bin sehr berührt, diese Freude der Kinder zu erleben

34 Teams mit jeweils drei bis vier Fußballern sind im Vorfeld in den Klassen gebildet worden. Drei Mitspieler geben dann das Beste auf dem Hallenparkett. Jede Partie dauert nur zweieinhalb bis drei Minuten. Ein temporeicher Schlagabtausch, bei dem die jungen Kicker ganz schön ins Schwitzen kommen. Auf den Rängen der Mehrzweckhalle werden sie von ihren Schulkameraden angefeuert.

Schulleiterin Dr. Heike Skodda hat den Start des Turniers miterlebt. „Ich war sehr berührt, zu sehen, wie die Kinder aktiv und interaktiv das Projekt angehen und so viel Spaß dabei haben. Ich bin schon lange im Beruf, aber diese Freude zu erleben, das war schon besonders“, sagt die Pädagogin.

„Wir sind im Finale, wir sind im Finale!“ jubelt Nelly Gebhardt aus der Klasse 6d, nachdem ihr Team das letzte Vorrundenspiel gewonnen hat. Mit ihren Kameradinnen Vivien Kretschmann und Feline Pawandenat kann sie letztlich auch das Endspiel für sich entscheiden. Damit machen sie ihrem selbst gewählten Mannschaftsnamen „Queens of Soccer“ (Königinnen des Fußballs) alle Ehre.

Die "Queens of Soccer" sind Nelly Gebhardt, Vivien Kretschmann und Feline Pawandenat (v. l.) aus der Klasse 6d. Quelle: Haike Werfel

Bundesfinale findet im Sommer 2022 in Prora statt

Die Deutsche Soccer Liga als Bildungsträger hat das Turnier in einer Light-Variante durchgeführt, in einem pandemieangepassten Rahmen. Das heißt, es findet an einer Partnerschule statt und die Trennung der Lerngruppen wird eingehalten. „Das besondere Bonbon ist, die sportlich beste und die fairste Mannschaft haben sich bereits für das Bundesfinale qualifiziert. Es hat Festivalcharakter und findet in den Sommerferien 2022 am Strand von Prora statt“, erklärt Projektleiter Marcus Frey. Die Sieger- und die fairsten Teams erhalten zudem Eintrittskarten für das „Tropical Island“ bei Berlin, Europas größte tropische Urlaubswelt.

Das fairste Team hat im Übrigen nach jedem Spiel das geschulte Personal des Bildungsträgers mit den beteiligten Kickern gemeinsam ermittelt. „Die Schüler sagen ihre Meinung und haben Teil an der Entscheidung. So üben wir das gewaltfreie Kommunizieren“, erläutert der Projektleiter. Parallel zum Fußballturnier führte eine neunte Klasse der KGS einen Workshop zur finanziellen Allgemeinbildung durch. Auf diese Weise wird der Bogen zum Fairplay in der Finanzwelt geschlossen.

Von Haike Werfel