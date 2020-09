Dorf Mecklenburg: Gänsehaut bei Oldtimern

Dorf Mecklenburg

Sie sind eigentlich Einzelkämpfer – die Schrauber und Bastler aus Wismar und Umgebung. Wenn sie aber aufeinandertreffen, dann gibt es lange Gespräche über Ersatzteile und Erfahrungen, die sie beim Reparieren in ihren Werkstätten gesammelt haben.

So wie am Sonnabend im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Im vergangenen Jahr waren 2000 Besucher vor Ort, in diesem Jahr durften nicht mehr als 200 gleichzeitig auf dem Gelände sein. Dennoch trafen sich einige Oldtimer-Fans und fuhren trotz Pandemie mit ihren Motorrädern, Autos und Traktoren vor.

Gebastelt wird seit Kindesbeinen

So wie Mayk Pudwell und Detlef Schult. Die beiden Schrauber waren mit die ersten, die sich hinter dem Eingang mit ihren Maschinen aufstellten. Seit Kindesbeinen an bastelt der Hof Redentiner Pudwell schon an Zweirädern. Seine Simson KR50 wurde 1961 gebaut und stand nach der Wende viele Jahre in der Garage von seiner Schwiegermutter. „Ich bin der zweite Besitzer“, sagt er lachend und wischt und ein paar Regentropfen vom Kotflügel des Schwalbe-Vorgängers.

Mayk Pudwell (rechts) und Detlef Schult sind öfter mit ihren Oldtimer-Motorrädern unterwegs. Quelle: Katja Peters

„Vor zehn Jahren habe ich sie aus der Versenkung geholt und wieder flott gemacht.“ Jetzt fährt er oft mit Detlef Schult durch Wismar und trinkt am Alten Hafen einen Kaffee. „Da ziehen wir immer die Blicke auf uns und kommen sofort ins Gespräch mit vielen Interessierten“, berichtet er. Mayk Pudwell mit seiner KR50 und Detlef Schult mit seiner 350er Jawa nebst Beiwagen und Sozius Else – einer Stoffkuh.

Sitz ist ein Pferdesattel

Die Blicke auf sich zog am Sonnabend auch Andreas Köller aus Schönberg mit seinem Motorrad Marke Eigenbau. Als er mit diesem, gezogen von seinem Trabant, vorfuhr, gab es gleich eine Menschentraube um seinen Anhänger. Die Idee für das Gefährt mit einem Verdampfermotor kam ihm vor zwei Jahren. „Die Vorderachse ist von einer 150er, der Sitz ist ein Pferdesattel und die Packtaschen sind von einem anderen Motorrad“, sagt er lachend, nachdem er ausgestiegen war. „Ich muss immer was schrauben“, gibt er zu und berichtet noch von einem 30er Deutz und einer SR2 aus dem Jahr 1959, die bei ihm Zuhause auf ihre Fertigstellung warten. Ehefrau Sylvia ist in Dorf Mecklenburg gerne dabei und sie ist froh, „dass er immer was zu tun hat“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Wie vom Virus befallen

Willi Krieschbach war mit seiner M72 nebst Beiwagen angereist. „Sie wird auch Molotov genannt und ihr Vorbild war eine BMW R71“, erzählt er. Aus allen Einzelteilen hat er sein Gefährt aus 1958 wieder zusammen gebaut. „Die einfache Technik, die auch für einen Laien verständlich ist, ist faszinierend“, gerät er ins Schwärmen. „Das ist wie ein Virus“, sagt der Konstrukteur für Sondermaschinenbau. Schon seit den 1980er Jahren schraubt er in seiner Garage. „Wenn ich nach Wochen der Arbeit den Zündschlüssel umdrehe und der Motor startet, das ist ein absoluter Gänsehautmoment“, beschreibt er seine Faszination.

Herz schlägt für Trabant

Nicht für Motorräder, aber für den Trabant kann sich Christian Rickert begeistern. Er kam mit seinem Modell aus Groß Krankow angefahren. „Die 26 PS sind einfach Kult“, sagt der Busfahrer und gibt zu: „Ich baue schon an meinem zweiten.“ Er erinnert sich an den Motorkauf in Thüringen und an den Austausch mit anderen Trabant-Begeisterten. „Jeder kann irgendwas. Der eine ist Experte bei der Elektrik, der andere bei den Motoren. Es macht irre viel Spaß“, berichtet Christian Rickert und geht vorbei an den alten Traktoren sowie dem NSU RO 80 von Maik Näveke – dem einzigen PKW, der mit einem Wankel-Motor in Serie ging.

1967 war diese Ausführung Auto des Jahres auf der internationalen Automobil-Ausstellung. „Es war seiner Zeit weit voraus, hat schon Servolenkung und Scheibenbremsen“, beschreibt er. Aus einem Nachlass von der Insel Poel hat er das Fahrzeug, Baujahr 1970, gekauft und war zusammen mit seinen beiden Kindern im Agrarmuseum.

Von Katja Peters