Dorf Mecklenburg: Gebäudereinigungsfirma richtet Corona-Schnelltestzentrum ein

Dorf Mecklenburg

Mit Hygiene hat das Unternehmen Baltic Gebäudereinigung in Dorf Mecklenburg täglich zu tun – ob es große Unternehmen sind oder Schulen und Kindertagesstätten, die virussicher gemacht werden müssen. Bis zu dreimal täglich sind sie zum Teil vor Ort, um zu reinigen und zu desinfizieren. Das ist für das Unternehmen auch intern eine Herausforderung, bestätigt Geschäftsführer Thomas Bonkowski. „Die Einsatzplanung gestaltete sich vor Corona leichter“, erklärt er. Inzwischen müssen Hygienevorschriften beachtet werden, die durch objektgebundenes Personal umzusetzen sind. „Vor Corona haben manche Teams täglich gewechselt. Das ist durch Corona nun nicht mehr möglich“, erläutert er.

Knapp 250 Mitarbeiter sind im Unternehmen für die Gebäudereinigung, die Grünanlagenpflege und den Winterdienst im Einsatz. „Durch die Pandemie sind insbesondere die Reinigung und die Desinfektion wichtige Punkte geworden“, berichtet Jenny Baumann, Koordination des Testzentrums. Die Schattenseite: Viele betreute Objekte dürfen gerade nicht öffnen. Dazu zählen unter anderem das Kino, das Theater oder das Wonnemar in Wismar sowie weitere Objekte in der Gastronomie, Hotellerie und Ferienwohnungen. Große Aufträge, die dem Unternehmen weggebrochen sind.

Sechs Tage die Woche geöffnet

Trotz dieser Sorgen möchte die Firma „etwas Positives zum Pandemiegeschehen beitragen, sich engagieren, um ein schnelles Ende zu finden“, wie es Jenny Baumann hoffnungsvoll ausdrückt. Ab dem 3. Mai ist auf dem Firmengelände in Dorf Mecklenburg (Am Berg 6) in Absprache mit dem Gesundheitsamt ein Testzentrum eingerichtet. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Geöffnet sein wird es sechs Tage die Woche: montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr sowie 14.30 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. „Bürger, die sich dort testen lassen wollen, benötigen keinen Termin“, informiert Jenny Baumann. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird aber angeraten, sich unter www.baltic-mv-coronatest.de anzumelden. Getestete, die kein Smartphone besitzen, bekommen die Testergebnisse vor Ort, Smartphonebesitzer können sich diese aufs Handy schicken lassen.

Für Menschen in der näheren Umgebung ist das Angebot eine große Erleichterung. Mussten sie doch bis jetzt immer nach Wismar fahren, um sich testen zu lassen. Einmal in der Woche steht Bürgern ein kostenloser Test zur Verfügung. In Nordwestmecklenburg sind mittlerweile mehr als 30 Zentren eingerichtet, in Wismar allein sind es neun. In Dorf Mecklenburg bietet die Firma Baltic das erste Testzentrum.

Schnelltestzentren im Überblick Hier können sich Einwohner des Landkreises einmal pro Woche kostenlos testen lassen (Quelle: Landkreis Nordwestmecklenburg): Wismar: Anker-Apotheke (Dankwartstraße 37, Telefon: 03841/46060): montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr mit Termin Ratsapotheke (Am Markt 2a, Telefon: 03841/282112): montags bis freitags 10-13 und 14-17 Uhr ohne Termin Hirsch-Apotheke (Am Markt 29, Telefon: 03841/282159): montags bis freitags jeweils eine Stunde pro Tag mit Termin Friedenshof-Apotheke (Bürgermeister-Haupt-Straße 31a, Telefon: 03841/703252): montags bis freitags 8.30-10.30 sowie 14.30-16.30 Uhr, samstags 9.30-11 Uhr Schnelltestzentrum an der Hochschule (Phillipp-Müller Straße 14 im Gebäude 18): montags bis freitags 8-19 Uhr, samstags 8-16 Uhr, Onlineterminreservierung unter www.johanniter.de/mv-testen DM-Drogeriemarkt (Zierower Landstraße 7): montags bis sonnabends 9-16.30 Uhr, Onlineterminvergabe nach Anmeldung auf der DM App oder auf der Homepage Cairful med GmbH (Alter Holzhafen 11, Telefon: 03841/303070): montags bis freitags 7.45-9.45 Uhr und 12.30-15.30 Uhr ohne Termin Johanniter Unfallhilfe (Altwismarstraße 7-17): montags bis freitags 9-18 Uhr, samstags 8-14 Uhr, Terminvergabe über www.johanniter.de/mv-testen oder telefonisch 0385/202273-90 Gemeinschaftspraxis für Podologie (Fischerreihe 1, 01573-1566802): montags, donnerstags und freitags 9-17 Uhr mit Termin Gadebusch: Ratsapotheke (Am Markt 2, Telefon: 03886/36032): montags bis freitags von 8.30-9.30 Uhr nur mit Termin DRK mobiles Testzentrum (Am Markt 1): montags bis freitags 14-19 Uhr, sonnabends von 9-13 Uhr ohne Termine Schönberg: Begegnungsstätte der Volkssolidarität (Feldstraße 25): montags bis freitags von 8-14 Uhr ohne Termin Efeu-Apotheke (Feldstraße 23 a, Telefon 038828/25410 und 21225): montags bis freitags von 8.30-9.30 Uhr mit Terminvergabe Grevesmühlen: Rotkreuzspeicher (August-Bebel-Straße 51): montags bis freitags von 14-19 Uhr und sonnabends von 9-13 Uhr ohne Termin Vereinshaus (Am Kirchplatz 5): dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 11 Uhr Boltenhagen: Festsaal (Klützer Straße 11): montags bis freitags 9-12 Uhr mit Termin (unter www.apotheke-boltenhagen.de oder telefonisch unter 0151/50349764) Veranstaltungsscheune des Iberotels an der Weißen Wiek: montags bis freitags 13 bis 19 Uhr ohne Termin Rehna: Arztpraxis Herbst (Schweriner Straße 5, Telefon: 038872/60150): täglich von 8-12 Uhr Maack (Bahnhofstraße 1, 0174/3190934): montags bis freitags 14 bis 19 Uhr ohne Termin Bad Kleinen: Diana Apotheke (Hauptstraße 13, Telefon: 038423/319): 8.30-12 Uhr mit Termin Gesundheitszentrum Stefan Taube (An der Feldhecke 2, Telefon: 038423/55577): montags 14-18 Uhr, dienstags 14-19.30 Uhr, mittwochs 11-16 Uhr, donnerstags 14-19.30 Uhr, freitags 13-17 Uhr mit Termin (telefonisch oder unter info@gesundheitszentrum-taube.de) Insel Poel: Dr. Ingrid Gebser in Kirchdorf (Telefon: 038425/20271) Testungen während der Sprechstunden mit Terminvergabe Dassow: Sportlerheim (Grevesmühlener Straße 28a): dienstags und mittwochs von 8-11 und 15-18 Uhr, freitags 15-18 Uhr ohne Termin Klütz: Jugendklub(Im Thurow 1): montags bis freitags von 14-19 Uhr, samstags von 9-13 Uhr ohne Termin Neukloster: Fischerscheune im Klosterhof, dienstags und donnerstags von 9-13 Uhr, montags, mittwochs und freitags von 14-18 Uhr ohne Termin Neuburg: Gemeindezentrum(Hauptstraße 43c): montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9-13 Uhr, dienstags und donnerstags von 14-18 Uhr ohne Termin. Warin: Sporthalle (Geschwister Scholl Straße 3, Telefon: 038422/585920): montags 8-10 Uhr, dienstags 15-17 Uhr, mittwochs 8-10 Uhr, donnerstags 14.30-16.30 Uhr, freitags 14-16 Uhr, Dienstag und Donnerstags vormittags nach Vereinbarung (0172/3278649) Groß Stieten: Dorfgemeinschaftshaus (Am Felde 2, Telefon: 0151/50671207): montags, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr, sonntags 13 bis 15 Uhr ohne Termin Dorf Mecklenburg: Baltic Gebäudereinigung (Am Berg 6, Telefon: 03841/327723): montags bis freitags 7-17 Uhr ohne Termin Schlagsdorf: Dr. Naumann (Hauptstraße 34a, Telefon: 038875/20209): in der laufenden Sprechstunde nach Voranmeldung

Mitarbeiter zertifiziert

Für neue Schnelltestzentrum in Dorf Mecklenburg bildete das Unternehmen Baltic Gebäudereinigung acht Mitarbeiter aus dem Büro weiter, um die Abstriche vorzunehmen und zu dokumentieren. Eine große Unterstützung sei nach Aussage von Jenny Baumann die Ankerapotheke in Wismar gewesen, die die Kollegen schulte und entsprechende Zertifikate ausstellte. „Zusätzlich zu den acht Mitarbeitern stellen wir noch medizinisches Personal ein“, so Baumann.

Tagesaktuelle Schnell- oder Selbsttests sind derzeit unter anderem bei einem Friseurbesuch und in Baumärkten, ebenso bei Besuchen in Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie in Außenbereiche von botanischen Gärten, Zoos und Vogelparks, solange die Landes-Inzidenz der Corona-Infektionen für sieben Tage über 100 liegt. Auch Fahrschüler müssen einen negativen Schnelltest vorlegen. Bei Lockerungen sind solche auch für das Terminshopping und für Museumsbesuche nötig. Kinder bis einschließlich sechs Jahre sind von den Testerfordernissen ausgenommen.

Seit dem 1. Mai werden vollständig geimpfte Personen getesteten Personen gleichgestellt. Personen, dessen Zweitimpfung bereits 14 Tage zurückliegt, benötigen keinen negativen Coronatest mehr, um eine Einrichtung zu besuchen, in der ein tagesaktueller Test benötigt wird. Mitzubringen sind in dem Fall der Impfausweis oder -nachweis und der Personalausweis. Geimpfte Personen mit corona-typischen Symptomen sind allerdings nicht von der Testpflicht befreit.

Von Jana Franke