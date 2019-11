Dorf Mecklenburg: Mensa-Neubau soll bis Jahresende dicht sein

Dorf Mecklenburg

Der Erweiterungsbau für den Schulkomplex in Dorf Mecklenburg nimmt Gestalt an. Der Rohbau steht. Derzeit werden die Fenster und Türen aus Aluminium eingebaut. „Bis Weihnachten wollen wir den Bau dicht haben“, berichtete Architektin Birgit Kästner. Das Dach soll bis Jahresende eingedeckt sein. „Wir liegen mit den Arbeiten im Zeitplan. Die Fertigstellung ist für Herbst nächsten Jahres geplant. Nach den Ferien sollen die Schulen das Gebäude nutzen können.“

"Wir liegen mit den Bauarbeiten im Zeitplan." Architektin Birgit Kästner Quelle: Haike Werfel

Für 3,812 Millionen Euro entstehen in der Karl-Marx-Straße eine Mensa mit Mehrfachnutzung für die Grundschule und die Verbundene Regionale Schule mit Gymnasium (Kooperative Gesamtschule) sowie Unterrichtsräume für die Bläserklassen der KGS und Probenräume für die verschiedenen Schulorchester.

Knapp zwei Millionen Euro Eigenanteil für Gemeinde

Vom Baufortschritt überzeugte sich jetzt auch ein Vertreter des Innenministeriums. Abteilungsleiter Jörg Hochheim überbrachte der Gemeinde als Schulträgerin den Bescheid über eine Sonderbedarfszuweisung. Das Land unterstützt den Schulerweiterungsbau mit 1,85 Millionen Euro. „Das sind fast zehn Prozent von den insgesamt 19 Millionen Euro Sonderbedarfsmitteln, die im Jahr für die 726 Gemeinden im Land zur Verfügung stehen“, verdeutlichte Hochheim die Höhe des Zuschusses vor den anwesenden Vertretern der Gemeinde und des Amtes, den beiden Schulleiterinnen und Schülern der Bläserklassen in der Jahrgangsstufe 9 und 10. Unter der Leitung von Lehrerin Undine Lange-Wolff gaben sie mit zwei Musikstücken den Gästen eine Probe ihres Könnens. Auch CDU-Landtagsmitglied Christiane Berg wohnte dem freudigen Ereignis bei. Trotz der Förderung hat die Gemeinde mit knapp zwei Millionen Euro noch einen erheblichen Eigenanteil zu stemmen.

Bürgermeister Burkhard Biemel (l.) erhält vom Ministeriumsmitarbeiter Jörg Hochheim den Zuwendungsbescheid. Quelle: Haike Werfel

Rund 1000 Quadratmeter Grundfläche

Sie wertet mit dem Mensagebäude, das eine Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern hat, den Schulstandort Dorf Mecklenburg deutlich auf. Nicht nur das Schulessen soll dort ausgereicht werden, sondern durch die geplante Mehrfachnutzung der Mensa für verschiedene Veranstaltungen wird das Angebot der Ganztagsschule erheblich erweitert.

„Kinder und Jugendliche brauchen moderne und gute Lernbedingungen“, betonte der Ministeriumsvertreter. Deshalb habe die Gemeinde die Förderung angeschoben, sagte Bürgermeister Burkhard Biemel. Er bedankte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Land.

Schmuckstück des Gebäudes wird der halbrunde und helle Mehrzweckraum mit einer Holzbalkendecke aus massiver Fichte und großen Fenstern. Hier werden Schüler und Lehrer die Möglichkeit haben, gemeinsam Mittag zu essen. Zurzeit essen sie zum Teil in den Klassenräumen oder in einer öffentlichen Gaststätte. An den Raum angrenzend befinden sich die Ausgabeküche, die Sanitär- und weitere notwendige Funktionsräume.

Blickfang im großen Essen- und Veranstaltungsraum ist die Holzbalkendecke aus massiver Fichte. Quelle: Haike Werfel

Veranstaltungssaal bietet 199 Zuschauern Platz

In dem großen Mehrzwecksaal ist auch eine Bühne geplant, vor der 199 Zuschauer Platz finden können. Die Schulen sollen den Raum für Veranstaltungen jeder Art nutzen können – für Theateraufführungen der Schüler, die das Darstellende Spiel erlernen, für Projekte im Unterricht, für Auftritte der Bläser und Konzerte der Schulorchester sowie für außerschulische Veranstaltungen wie die Polizeipuppenbühne. All dies und noch mehr findet jetzt in der benachbarten Mehrzweckhalle statt – leider häufig zu Lasten des Sportunterrichts. „Wenn die Mensa fertig ist, dann wird die Turnhalle ausschließlich für den Sport genutzt werden können und es fällt viel weniger Unterricht aus, was ebenfalls den Kindern zugute kommt“, erklärte Katja Schuster, Leiterin der Grundschule.

