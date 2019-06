Dorf Mecklenburg

Die Pachtworkgruppe „Mühlenquilter“ des Kulturvereins Dorf Mecklenburg ist zum ersten Mal bei der Pfingstaktion „Kunst offen“ dabei. „Scherzhaft wird über das Patchwork oft gesagt: Da werden Stoffe erst zerschnitten, um sie dann wieder zusammenzunähen. In Wirklichkeit entstehen aber wunderschöne Dinge für den täglichen Gebrauch und die Gestaltung von Räumen“, sagt Marianne Pfützner. Sie hat die Gruppe gegründet und deren Mitglieder gehen leidenschaftlich ihrem Hobby nach. Sie quilten Buch- und Ordnerhüllen, Taschen in allen Größen, Kissen, Tischläufer, Tisch-Sets, natürlich Quilts (Decken) und Wandbehänge.

Zu Pfingsten können Neugierige ihnen dabei in der Pfarrscheune Dorf Mecklenburg zuschauen und sich selbst im Quilten versuchen. Denn es werden auch Workshops angeboten – unter anderem zur japanischen Falttechnik Atarashii, der englischen Papiermethode (beides mit Hand genäht) sowie zum Quilten mit Hand und der Nähmaschine. Außerdem gibt es im Pfarrgarten Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, mit den Quiltern über ihr Hobby zu plaudern. Ein gelber Schirm zeigt wie bei allen „Kunst offen“-Teilnehmern den genauen Standort in der Bahnhofstraße an.

Oft dauert es Wochen, manchmal sogar Monate von der Idee bis zum fertigen Stück. Die Quiltstiche, die mit der Hand oder der Nähmaschine ausgeführt werden, halten drei Stofflagen zusammen: die künstlerische Vorderseite, den Vlies dazwischen und die Rückseite. Und die Stiche sehen noch gut aus. So haben die Werke auch ihren Namen bekommen: Denn das englische „to quilt“ bedeutet so viel wie „absteppen“.

Wer das live sehen möchte, ist am Sonntag, dem 9. Juni, sowie am Montag, dem 10. Juni, in der Pfarrscheune in Dorf Mecklenburg richtig. Dort stellen die Quilter jeweils von 11 bis 17 Uhr ihr Hobby vor.

