Dorf Mecklenburg

Der Rohbau der u-förmigen Seniorenresidenz „Mikelenburg“ in Dorf Mecklenburg steht. Die Bauherren Michaela und Sebastian Hecht sowie Michael Zucker dankten allen bisher am Bau Beteiligten für ihre Arbeit mit einem Richtfest. Nils Gramkow, Inhaber einer Zimmerei in Lübow, lobte in seinem Richtspruch die Bauherren, die Architektin Diana Gehde sowie die Maurer und Zimmerleute und wünschte dem Haus viel Glück. Auch die künftigen Mieter der 23 altersgerechten Wohnungen waren eingeladen, beispielsweise Margit und Dieter Kords aus Dorf Mecklenburg. Die Eheleute freuen sich darauf, zu Weihnachten in ihrem neuen Heim zu wohnen. Bisher sind alle Wohnungen reserviert, berichtet Immobilienmaklerin Christiane Bartz. Die Interessenten, meist Paare, kommen zu 80 Prozent aus dem Ort und der näheren Umgebung. „Wir führen eine Nachrückerliste, erst ab dem 1. September werden die Mietverräge geschrieben.“

Haike Werfel