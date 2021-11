Dorf Mecklenburg: Schüler erleben Adrenalinkick beim XXL-Aktivtag

Dorf Mecklenburg

Wer ist die schlaueste Klasse in Nordwestmecklenburg? Um diesen Titel und ein Preisgeld von 300 Euro bewerben sich zwölf Klassen aus Dorf Mecklenburg, Mühlen Eichsen, Rehna und Wismar. Sie haben am Mittwoch beim XXL-Aktivtag nicht nur Koordination, Gleichgewichts- und Reaktionsvermögen getestet, sondern auch ihr Allgemeinwissen.

Akteure in der Präventionsarbeit der Hansestadt Wismar und des Landkreises hatten für die Kinder und Jugendlichen spannende Aktionen in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg und einen Rallyefragebogen vorbereitet. Eine willkommene und dennoch lehrreiche Alternative zum Unterrichtsalltag.

Spielerisches Kräftemessen auf Schwebebalken

Nachdem der XXL-Aktivtag im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, konnte er diesmal unter den aktuellen Hygienemaßnahmen stattfinden. Jeweils eine Stunde lang hatten die Fünft-, Siebt- beziehungsweise Achtklässler der jeweiligen Schule Zeit, die Stationen zu absolvieren. Dann wurde gelüftet und gewechselt.

Spielerisches Kräftemessen: Rudi (l.) und Oskar, beide 12 Jahre, versuchen, Balance zu halten auf dem Schwebebalken. Quelle: Haike Werfel

„Das macht Spaß“, sagt Rudi aus der 7. Klasse der Integrierten Gesamtschule in Wismar. Er hat gerade eine ungewöhnliche Gleichgewichtsübung absolviert. Auf einem 70 Zentimeter hohen Schwebebalken des Kreissportbundes hat er gegen seinen Mitschüler Oskar „gekämpft“ – mit einer 500 Gramm schweren Plüschkeule und einem Plüschschild. Es ging darum, wer sich von beiden länger auf dem Balken halten kann. Die zwölfjährigen Jungen haben sich abwechselnd „zu Fall gebracht“ auf die weichen Sportmatten.

Verschwommener Blick durch die „Drogenbrille“

Braucht man Mut, um neun aufgestapelte Getränkekisten hochzuklettern? „Nö“, meint Lina, die gerade ihrem Zwillingsbruder Linus dabei zuschaut. „Das gibt den richtigen Adrenalinkick“, weiß die 14-Jährige aus eigener Erfahrung. „Man muss gut aufpassen, dass man nicht schon vorher runterfällt.“ Die Kletterer sind mit einem Seil gesichert. Bis nach oben schaffen es 95 Prozent der Kinder, verraten Lukas Kylau und Rick Stelter vom Kreisjugendring.

Der 14-jährige Linus beim Kistenklettern. "Das gibt den richtigen Adrenalinkick", weiß seine Schwester Lina aus eigenem Erleben. Quelle: Haike Werfel

Ebenfalls eine besondere Erfahrung für die Schüler ist, mit der sogenannten Rauschbrille auf der Nase auf vorgegebenen Linien zu gehen. „Mit der Drogenbrille hab ich noch verschwommener gesehen als mit der Alkoholbrille“, erzählt Loona (13). „Da bin ich von der Linie abgekommen. Und rückwärts gehen war schwierig.“

Gefährliche Verkehrssituation am Simulator erkennen

Christian probiert den Motorradsimulator der Verkehrswacht aus. Der Schüler soll sein Fahrverhalten entsprechend der Verkehrssituation anpassen, Gefahren erkennen und schnell reagieren. Äußerst konzentriert bewältigt der Siebtklässler die Aufgabe. „Das war leicht“, meint er hinterher.

Es war auch nur die Übungsstufe beim Simulator eingestellt, die Kinder nehmen ja noch nicht motorisiert am Straßenverkehr teil. Die Frage der Verkehrserzieher hatte es schon eher in sich: Bis zu welchem Alter dürfen Kinder mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren? Das wissen selbst viele Erwachsene nicht, die man in Wismar auf den Gehwegen statt auf der Straße radeln sieht. „Wir haben die Stelle in der Straßenverkehrsordnung markiert“, gibt Sibylle Runge, Vorsitzende des Verkehrswachtvereins, den Kindern Hilfestellung. Die Antwort: bis zehn Jahre.

Akteure wollen auch mit Lehrern ins Gespräch kommen

Die Verkehrslehrer der Wismarer Polizei haben ein Verkehrszeichen-Puzzle mitgebracht. Außerdem sollen die Schüler ein Fahrrad mit allen Teilen ergänzen, die es verkehrssicher machen. Bei Marina Nitz vom Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wismar können die Kinder Pixelanhänger und Armbänder basteln. „Es ist ein Angebot, in der Freizeit mal für andere etwas zu machen und ihnen Freude zu bereiten, für die jüngeren Geschwister oder für die Eltern.“ Und Streetworkerin Ellen Sawatzki informiert unter dem Titel „Ich und mein Körper“ unter anderem über Körperpflege und Schwangerschaftsverhütung.

Der XXL-Aktivtag richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Lehrerinnen und Lehrer. „Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen und sie darüber informieren, dass wir zu Aufklärungsveranstaltungen auch in die Schule kommen“, berichtet beispielsweise Sabine Rasch von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Aus ihrem Zuständigkeitsbereich Lebensmittel und Ernährung hatte sie für den Rallyefragebogen formuliert: Wozu dient die Grundpreisangabe auf den Preisschildern am Regal im Supermarkt? Zum Vergleich der Preise von Produkten in unterschiedlichen Angebotsgrößen.

Gar nicht so leicht, mit der Rauschbrille auf den Linien zu bleiben. Quelle: Haike Werfel

Mehr als 300 Schüler nahmen an dem nunmehr 18. XXL-Aktivtag in der Präventionswoche unter dem Motto „Cool, Clever, Clean – ohne Alkohol und Nikotin“ teil. Welche Klasse sich als schlaueste herausstellen wird, soll schnellstens ermittelt werden.

Von Haike Werfel