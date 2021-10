Dorf Mecklenburg

Domenik Schumacher ist gerade aufgestanden, als ihn am Mittwoch um 8.24 Uhr sein Piper alarmiert. „Erst beim Laufen zum Gerätehaus habe ich draufgeschaut, was es für ein Einsatz ist. Ich will mental darauf vorbereitet sein“, sagt der 25-Jährige. Es ist eine Unfallmeldung mit technischer Hilfeleistung und Personenschaden. Das bedeutet: Menschen sind verletzt oder vielleicht sogar gestorben.

Domenik Schumacher und seine Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg wissen nicht, was sie erwartet. Sie werden an diesem Morgen zur Bundesstraße 208, Abzweig Klüssendorf gerufen.

„Alle Handgriffe müssen sitzen, um Leben zu retten“

„Bei einer Feuermeldung bin ich weniger aufgeregt“, gesteht der junge Mann. „Beim Unfall mit Personenschaden kommen mir andere Gedanken. Da müssen alle Handgriffe sitzen, um Leben zu retten.“ Domenik Schumacher ist Maschinist bei der Feuerwehr. Er lenkt eines der Einsatzfahrzeuge zum Unfallort.

Auch Daniel Hinz ist zum Gerätehaus geeilt. „Ich habe erst gehört, worum es geht, als ich schon im Fahrzeug saß“, erzählt er. Für den 28-Jährigen ist es der erste Einsatz dieser Art, er gehört seit August zur Truppe. Eine Spannung habe er gespürt, erzählt er und nennt es Nervenkitzel. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich den Rettungswagen sah.“

Der zweite schwere Verkehrsunfall in kurzer Zeit

So ging es auch Manuela Stolze. „Ich habe eine große Erleichterung gespürt, als ich den Krankenwagen an der Unfallstelle sah.“ Die 40-Jährige ist ebenfalls noch nicht so lange in der Feuerwehr, erst seit Mai. Aber schon zum zweiten Mal in dieser kurzen Zeit hilft sie bei einem schweren Verkehrsunfall. „Im Juni war ich mit auf der Autobahn, bei dem ein Mann ums Leben kam“, erzählt sie. „Es macht mich ruhiger, zu wissen, dass erfahrene Kameraden an meiner Seite sind. Mir geht auf der Hinfahrt das Gelernte durch den Kopf: Erste Hilfe, der Umgang mit Schere und Spreizer.“

Der Jüngste hat die größte Erfahrung

Die beiden Neulinge sind gerade in der Ausbildung zum Truppmann beziehungsweise zur Truppfrau, in der sie alles zur technischen Rettung lernen. Nächste Woche legen sie ihre Prüfung ab. Sie werden am Unfallort zur Absicherung der Bundesstraße eingesetzt. „Die Kameraden sind mit ihren Aufgaben beschäftigt, da bleibt keine Zeit zum Nachdenken“, erklärt Domenik Schumacher. Er ist zwar der Jüngste von den dreien, hat aber die größte Erfahrung als Feuerwehrmann. „Ich war schon Mitglied in der Jugendwehr. Mit siebzehn bin ich in den aktiven Dienst eingetreten.“

Der Gruppenführer, der noch vor dem Wehrführer als Einsatzleiter vor Ort auf der B 208 ist, und der Notarzt sind die ersten am Unfallwagen. Die Hoffnung aller Rettungskräfte, dass der verunglückte Autofahrer nur verletzt ist, wird leider enttäuscht. Für den 39-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Helfer lenken sich ab am Einsatzort

Diese Nachricht erreicht nach und nach die übrigen Feuerwehrleute. „Wir haben das Auto gesehen und das sah nicht gut aus“, sagt Daniel Hinz. „Der Motor lag außerhalb. Das muss ganz schön gerumst haben, dachte ich mir.“ Es vergeht einige Zeit, bis der Kriminaldauerdienst und der Dekra-Sachverständige vor Ort sind und alles untersucht haben. „Wir reden viel untereinander. Da wird auch viel Blödsinn erzählt, um uns abzulenken und um nicht die ganze Zeit auf das Unfallauto schauen zu müssen“, erläutert Domenik Schumacher.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Glück keine weiteren Menschen verletzt

Es lag auf der Beifahrerseite. Um vernünftig arbeiten zu können und den Verstorbenen zu bergen, musste der Pkw auf seine vier Räder gestellt werden. Der erfahrene Feuerwehrmann empfiehlt dem Neuling, in Ruhe zu schauen. Denn die Eindrücke seien für weitere Einsätze hilfreich. „Gut, dass nicht weitere Menschen zu Schaden gekommen sind, keine anderen Verkehrsteilnehmer und auch niemand, der an der Bushaltestelle stand, die sich am Abzweig befindet“, gibt Daniel Hinz wieder, was ihm durch den Kopf ging. Es hätten beispielsweise Schulkinder sein können.

Seine Kameraden pflichten ihm bei. Es mache sie traurig, dass ein Mensch sein Leben verloren hat, bedauert Manuela Stolze. Sie absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Fachwirt im sozialen Gesundheitswesen im Homeschooling. Domenik Schumacher ist bei den Maltesern in Wismar angestellt.

Wehrführer fragt jeden nach seinem Befinden

"Wir werten jeden Einsatz aus, wenn wir zurück sind." Jörg Spangenberg, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg Quelle: Christoph Wohlleben

Um das Erlebte im Einsatz zu verarbeiten, gibt es viele Gespräche. Noch am Unfallort kümmern sich die erfahrenen Feuerwehrleute um ihre Kameraden. „Ich wurde gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob ich mich hinsetzen muss“, erzählt Manuela Stolze. Auch Wehrführer Jörg Spangenberg sorgt sich um jeden seiner Mitstreiter. „Er schaut nach dem Einsatz jeden einzelnen an und fragt, wie’s ihm geht“, berichtet Daniel Hinz.

„Es gibt Notfallbegleiter und Notfallseelsorger, die wir anrufen können. Das musste bis jetzt aber noch nicht sein“, sagt Domenik Schumacher. Er könne die Einsätze gut für sich verarbeiten, meint der junge Mann, der schon einiges erlebt hat. „Ich konzentriere mich aufs normale Leben.“

„Ich fahre jetzt noch vorsichtiger mit dem Auto“

„Man lebt nach solchen Erfahrungen bewusster“, findet Manuela Stolze. Sie bespricht das Erlebte mit ihrem Mann. Zudem ermögliche ihr ihre Ausbildung einen fachlichen Austausch. Die jungen Männer vertrauen sich ebenfalls ihren Freundinnen an. „Wir informieren unsere Lebenspartner meist schon von unterwegs, damit sie sich keine Sorgen machen, wenn wir stundenlang im Einsatz sind“, berichtet Domenik Schumacher. Bei ihm hätten sich keine Bilder vom Unfall im Kopf festgesetzt, sagt Daniel Hinz mehrere Stunden nach dem Einsatz. „Aber ich bin beruflich den ganzen Tag im Auto unterwegs. Ich fahre jetzt noch vorsichtiger.“

Von Haike Werfel