Dorf Mecklenburg

Rechtzeitige Planungen sind alles, um die perfekte Kleidung für einen der wichtigsten Tage im Leben für sich selbst zu finden. Das dachte sich auch die 15-jährige Vanessa Krohn mit Blick auf ihre anstehende Jugendweihe. Schon einige Monate vorher begann sie im Internet ihre Suche, wurde auch fündig und ließ bei einem Schneider noch einige Änderungen am Kleid vornehmen. Alles schien so zu laufen, wie Vanessa es wollte. Doch dann wurde wie schon im vergangenen Jahr die Feier durch Corona gestoppt. Sie konnte im April nicht stattfinden.

„Ich hatte schon Angst, dass es nichts mehr wird und alles umsonst war“, beschreibt die Jugendliche ihre damalige Reaktion nach der Absage. Zum Glück kam es für sie dann anders. Am vergangenen Sonnabend fanden in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg die Jugendweihefeiern für die Regionalschüler und die Gymnasiasten der Kooperativen Gesamtschule „Tisa von der Schulenburg“ statt. Vanessa konnte aufatmen, wenngleich eine Woche zuvor am Kleid noch einmal einige Änderungen vorgenommen werden mussten.

Die 15-jährige Vanessa Krohn in ihrem Kleid, das sie sich schon für den ursprünglich angesetzten Termin der Jugendweihe im April ausgesucht hatte. Quelle: Dirk Hoffmann

Mädchen fanden Jugendweihe aufregend

Umso mehr freute sich Vanessa nun auf die anstehende Feier, jetzt konnte ihr ja nichts mehr passieren. Auch Fiene Neith konnte es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Im Gegensatz zu Vanessa war sie aber doch etwas aufgeregt. Kein Wunder, nur wenige Minuten später musste sie vor dem Publikum mit Eltern, Geschwistern, Großeltern und weiteren Verwandten die Festrede der Regionalschüler halten. Angespannt waren auch Lara Rösener und Stella Lange. „Die Jugendweihe ist schon aufregender als ein Geburtstag“, meinte Stella, ehe sie zusammen mit anderen Neuntklässlern den großen Saal der Halle betrat. Dabei erhob sich das Publikum von den Plätzen und applaudierte den Heranwachsenden.

Festrednerinnen hatten auch mahnende Worte für Jugendliche

„Heute ist der symbolische Schritt zum Erwachsenwerden. Der Tag soll euch sagen, dass die Kindheit jetzt hinter euch liegt“, sagte Judith Keller in ihrer Festrede zu den Jugendweiheteilnehmern der Regionalen Schule. Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses des Kreistages wies sie auch darauf hin, was sich damit für sie verbindet. Als kommende Erwachsene stünden sie vor neuen Aufgaben und Herausforderungen. Ein guter Schulabschluss und eine Berufsausbildung wären weitere Etappen in ihrem Leben. „Versucht, keinen großen Mist in eurem Leben zu machen“, richtete sie auch ein paar mahnende Worte an die Neuntklässler, ehe sie ihnen die Urkunden und Geschenkbücher überreichte.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Gymnasiasten übernahm die SPD-Landtagsabgeordnete Martina Tegtmeier diese Aufgabe. Sie sprach davon, dass die Jugendlichen nun ein Stück Verantwortung selber zu tragen hätten. Sie sollten die Chance nutzen, die ihre Eltern vielleicht nie hatten. Wichtig ist es in ihren Augen, dass die Schwelle in das Erwachsenenleben gefeiert wird. Da sei die Jugendweihe ein sehr schöner Anlass und habe einen hohen Stellenwert.

Martina Tegtmeier bei der Übergabe der Urkunden und Geschenkbücher an die Gymnasiasten. Quelle: Dirk Hoffmann

Tänze der Breakdancer ließen Atem stocken

Die Feierstunde hatte indes noch mehr zu bieten als Festreden, Urkunden-Übergaben und Glückwünsche. Da waren zum Beispiel die Tanzeinlagen der Breakdance ConneXion Rostock, bei denen die Besucher ein ums andere Mal den Atem anhielten. Aber auch die Auftritte der Wismarer Band „Ellexx“ mit einem Medley aus Musik der 80er und dem Lied „Ich wünsche dir“ von Sarah Connor gefielen dem Publikum. Es sah sich in dieser einen Stunde sehr gut unterhalten. Auch dank des Blasorchesters von Dorf Mecklenburg. Unter der Leitung von Volkmar Tiede wurden die Jugendlichen beim Einzug in die Halle durch den „Coburger Marsch“ von Michael Haydn und beim Ausmarsch mit dem „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß stimmungsvoll begleitet. Dazu spielte das Orchester in der Feierstunde den Song „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens und das Lied „Tage wie diese“ von der Band „Die Toten Hosen“.

Zur Galerie Jugendweihen in Dorf Mecklenburg

Neuntklässler fand Feierstunde „supergut“

„Die Feierstunde fand ich supergut“, meinte im Anschluss zum Beispiel der Neuntklässler Linus Maxbaum. „Es war sehr schön. Vor allem die Tänze haben mir gefallen“, lobte mit Nicole Weihs eine weitere Jugendweiheteilnehmerin diese Stunde. Danach begannen für sie und die anderen Mädchen und Jungen die Feiern in den Familien.

Jugendweihe im Theater Die nächste Jugendweihe-Veranstaltung im Landkreis Nordwestmecklenburg findet am 28. August im Theater in Wismar statt: um 10 Uhr für die Schülerinnen und Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums Wismar, um 12 Uhr für die Regionalen Schulen Neuburg und der Wismarer Ostseeschule sowie um 14 Uhr für die Regionalen Schulen Kirchdorf und „Bertolt Brecht“ in Wismar. Nachgeholt wurden bislang die Feiern in Grevesmühlen am 7. August, in Schönberg am 14. August und in Dorf Mecklenburg am 21. August.

Martina Fischer, Leiterin des Jugendweihevereins in Nordwestmecklenburg, konnte mit dem Ablauf und der Resonanz auf die Jugendweihe zufrieden sein. 28 Mädchen und Jungen der Regionalschule sowie 29 Jugendliche des Gymnasiums hatten in zwei Durchgängen vor insgesamt 450 Besuchern die Urkunden zur Jugendweihe erhalten. Das waren ähnlich viele Schülerinnen und Schüler wie in den Vorjahren.

Von Dirk Hoffmann