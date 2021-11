Kostenlos bis 10:05 Uhr Dorf Mecklenburg: So viel Neues gibt’s in der Bibliothek am Tag der offenen Tür

Die Gemeindebibliothek in Dorf Mecklenburg bei Wismar lädt am 20. November zum Stöbern und Ausprobieren von analogen wie digitalen Medien ein. Was es neben spannenden Sachen noch zu entdecken gibt, lesen Sie hier.