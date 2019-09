Dorf Mecklenburg: Sport, Spiel, Spaß und viel Musik beim Erntefest

Dorf Mecklenburg

Die Erntekrone hängt sicher und sichtbar in luftiger Höhe. Einst von den Schimmer Landfrauen hergestellt, wird sie seit Jahren von Bauer Ernst-Otto Pahl aufbewahrt und pünktlich zum Erntefest geliefert. In diesem Jahr fuhr Jennifer Pahl den geschmückten und polierten Porsche Super Traktor aus dem Jahr 1962 auf den Sportplatz und hob die Krone zum Bürgermeister Burkhard Biemel und Festorganisator, Gemeindevertreter Lothar Wohlgethan, hinauf. Pastor Jens Krause segnete sie anschließend.

Jungen freuen sich über 7:0-Sieg

Das 57. Dorf- und Erntefest in Dorf Mecklenburg begann standesgemäß mit einem 7:0-Sieg der Mecklenburger E-Junioren-Fußballer (Neun- und Zehnjährige) in der Kreisliga. Die Stimmung konnte nicht besser sein. Auch weil der Sportplatz wieder richtig gut aussieht und vollständig genutzt werden kann. Hier hat ebenfalls Bauer Pahl mit seiner Technik und seinem Wissen fast ein Wunder bewirkt. Inzwischen bekommt er Anfragen aus Westmecklenburg, ob er nicht auch andere Sportplätze in der Region wieder herrichten könne.

Einige Veränderungen zum Dorffest im vergangenen Jahr wurden vorgenommen: das Wetter war viel besser und auf das große Zelt auf dem Sportplatz wurde verzichtet. „Wenn das Wetter gekippt wäre, müssten wir in die Sporthalle ausweichen, aber so ist die neue Aufstellung auf dem Dorfplatz toll“, ist Mitorganisator Norbert Biemel zufrieden.

Mitmach-Aktionen für Groß und Klein

Nebenbei waren längst schon die Flohmarktverkäufer und -besucher rund um die Sporthalle aktiv. Es wurde geboten und gefeilscht, derweil auf dem Sportplatz das bunte Treiben begann. Viele Stationen zum aktiven Mitmachen für Groß und Klein waren vorbereitet. Mia Dobbruntz ließ sich nicht lange bitten: Die Zehnjährige war in Windeseile den Maibaum hoch geklettert und hatte sich ihren Preis gesichert. Bei „Laui“ vom Verein „Mecklenburger Wiege“ waren Axt- und Messerwerfen angesagt, und das war nicht nur was für kernige Jungen. Lecker roch es am Stand des Angelvereins, die Kinder konnten sich im Zielangeln erproben und für die Leckermäuler gab es frischen Ostseehering zubereitet, zum Teil sogar von den Petrijüngern selbst geangelt.

Dorf Mecklenburg ist für seine musikalische Tradition bekannt und das war zu hören. Das Kinderensemble, der Auftritt der Grundschule, das Blasorchester und die Schulorchester der Klassen neun und zehn unterhielten die zahlreichen Besucher. Der Karnevalsclub hatte einen kurzen Auftritt und verkaufte nicht nur Rindsburger, sondern die Damen hatten auch alle Kuhmützen auf, jedenfalls wurde an dem Stand viel gelacht. Der Abend klang mit Danz up de Deel und „KA on Tour“ erst spät aus.

1025-Jahr-Feier und Kreiserntefest

Im nächsten Jahr ist die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes 1025 Jahre her und die Mehrzweckhalle wird 25 Jahre alt. Bürgermeister Burkhard Biemel hat den Staffelstab für das Kreiserntedankfest in Boiensdorf übernommen und damit wird das Dorf zum Ausrichter des 19. Erntedankfestes 2020. Damit soll die Arbeit der Landwirte gewürdigt und für die Früchte der Erde gedankt werden. Geplant ist eine Festwoche im ganzen Dorf. Die kleine Generalprobe 2019 lief bestens.

