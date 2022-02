Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen

Beleidigungen, üble Nachrede, Nachbarschaftsstreitigkeiten – die Schiedsstelle des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen hat jede Menge zu tun. Schon in diesem noch jungen Jahr hat sie vier neue Fälle auf dem Tisch. „Schlichten statt Richten“ ist das Credo der ehrenamtlichen Schiedspersonen Mario Klein und Margrit Ukat. Und das ist ihnen bislang gelungen.

„Die meisten Fälle beruhen zu 99 Prozent auf Missverständnissen, weil nicht miteinander gesprochen wird“, sagt Mario Klein. Der Bad Kleiner hat das Ehrenamt im Juni vergangenen Jahres übernommen. In dieser Zeit habe die Schiedsstelle im Vergleich zu anderen, allerhand Fälle zu bearbeiten gehabt. „Häufig geht es um Grundstücksprobleme und Streitigkeiten von Häuslebauern. Da stimmt der Abstand zum Nachbaranwesen nicht. Der Grenzstein ist verschwunden. Der Zaun steht nicht richtig. Oder die Begrenzung wurde versetzt“, nennt der 60-Jährige Beispiele. Als Schiedsmann ist er zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf die Fälle nur andeuten.

Viele Fälle beruhen auf Missverständnissen

„Häufig sind es Kleinigkeiten, an denen sich die Leute hochziehen und sich das Leben schwer machen“, so sein Eindruck. „Sie reden nicht miteinander, sondern übereinander.“ Probleme, mit denen Menschen die Schiedsstelle betrauen, sind Pflanzen, die auf das Nachbargrundstück herüberwachsen und das Haus beschädigen. Oder dass der Hund des Nachbarn ständig bellt, sodass es als Lärmbelästigung empfunden wird. Es haben sich unter anderem Rentner, Polizisten und Ärzte an die Schiedsstelle gewandt. Der Durchschnittsbürger sei eher zurückhaltend, hat Mario Klein festgestellt.

Schlichtungsgespräch mit dem Ziel Einigung

„Grundsätzlich mache ich mir bei einer Ortsbegehung ein Bild von der Streitsache und spreche mit den streitenden Parteien vor Ort“, erklärt der Schiedsmann. Vor dem Schlichtungstermin bereite er sich gründlich vor, mindestens zwei bis drei Wochen. Erst dann werden die betreffenden Personen zum Gespräch eingeladen. Es findet im Amtsgebäude in Dorf Mecklenburg statt.

„Zuerst redet derjenige, der die Klage erhoben hat. Darauf lasse ich den Beklagten antworten. Ich bin in dem Gespräch in erster Linie ein Mediator und passe auf, dass ruhig, vernünftig und sachlich geredet wird“, schildert Klein. „Ich lenke das Gespräch in die richtigen Bahnen, sodass es zum Ziel führt: die Einigung.“ Wenn sich die beiden Streitenden gegenübersitzen und über die Streitsache reden, dann komme oft heraus, dass die Gegenpartei es anders aufgefasst habe, als es gemeint war.

„Das eigentliche Problem kann Neid sein“

Auch strafrechtliche Vorfälle darf die Schiedsstelle behandeln. Dazu zählen Beleidigungen und üble Nachrede. „Das sind Ordnungswidrigkeiten“, erklärt Mario Klein, der viele Jahre als Kriminalbeamter in Berlin tätig war. „Da werden Leute beschuldigt, Dinge verschwinden zu lassen“, nennt er ein Beispiel. Oder erst versteht man sich als Nachbarn prima, trinkt regelmäßig ein Feierabendbier zusammen und irgendwann gibt im Gespräch plötzlich ein Wort das andere, sodass es zur Beleidigung kommt. Im Schlichtungsgespräch forscht der Schiedsmann und versucht, den tieferen Kern herauszufinden, der hinter der Beleidigung steckt. „Es stellt sich oft heraus, dass es etwas ganz Anderes ist“, so seine Erfahrung. „Das eigentliche Problem kann Neid untereinander sein.“

Schiedsstellen entlasten die Gerichte

Es ist gut, dass solche strafrelevanten Delikte wie Beleidigungen zunächst von Schiedsstellen bearbeitet werden, findet Klein. So werden die Amtsgerichte entlastet. Der Schiedsmann berichtet nicht ohne Stolz, dass alle Verfahren in seinem Zuständigkeitsbereich bisher geschlichtet werden konnten. Dieser Tage habe er von einem Bürger eine Danksagung erhalten. „Das hat mich gefreut“, sagt er.

Es sei auch Motivation für das Ehrenamt. Denn es beanspruche doch eine gehörige Portion Zeit. Aufgrund des hohen Fallaufkommens sind es laut Klein fast täglich vier Stunden. „Aber ich habe die Zeit und es macht mir Spaß“, sagt der Fast-Rentner. Er ist der Vorsitzende der Schiedskommission. Seine Mitstreiterin Margrit Ukat ist gleichberechtigt, hat aber von Anfang an die Protokollierung übernommen.

Viele Menschen wissen nicht, dass sie sich in zivilrechtlichen Dingen an die Schiedsstellen wenden können. Sie sparen bei dieser Konfliktlösung viel Geld, Zeit und Nerven. Im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen ist sie am zweiten Dienstag im Monat besetzt: im Amtsgebäude von 16 bis 18 Uhr. Mario Klein ist zudem telefonisch unter 0160-92110701 oder Mail an mario.klein@schiedsmann.de zu erreichen. Wer einen Schlichtungsantrag in einer Streitsache stellt, zahlt lediglich einen Abschlag von 55 Euro. Davon bestreiten die Schiedspersonen ihre Unkosten, etwa für Fahrten oder das Protokoll über das Schlichtungsgespräch.

Schiedsperson Frauen und Männer ab dem 25. bis zum 70. Lebensjahr können Schiedsperson werden. Rechtskenntnisse sind dafür nicht notwendig. Eine Grundschulung erhalten sie in Einführungsseminaren. Zudem gibt es Fachseminare zum Schiedsrecht, zum Zivil- und zum Verwaltungsrecht. Schiedspersonen werden durch den Amtsausschuss, die Stadt- beziehungsweise die Gemeindevertretung gewählt. Die Amtsdauer beträgt fünf Jahre.

