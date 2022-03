Dorf Mecklenburg: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Dorf Mecklenburg

Diverses Werkzeug haben Diebe aus einem Firmentransporter in Dorf Mecklenburg gestohlen. Wann genau sich die Tat ereignet hat, ist unklar. Laut Polizei ist die in der Zeit vom Abend des 24. Februars bis zum Morgen des 28. Februars passiert. Bislang unbekannte Täter drangen über die Seitentür in den weißen Renault Traffic ein und nahmen unter anderem eine Motorflex der Marke Würth mit. Der Firmenwagen war zur Tatzeit in der Straße Am Burgwall in Dorf Mecklenburg, nahe der dortigen Kirche, abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 / 2030 zu melden.

Von OZ