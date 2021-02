Wismar

Ein Unfall mit Todesfolge in Dorf Mecklenburg gibt den Ermittlern noch Rätsel auf. Daher sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonnabendabend, 30. Januar 2021, waren Polizei und Rettungsdienst über eine schwer verletzte Person am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße informiert worden. Der 52-jährige Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Anzeige

Nachdem die näheren Umstände des Unfalles ungeklärt waren, wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin sowohl ein Sachverständiger der Dekra als auch der Rechtsmedizin hinzugezogen.

20-Jähriger war der Fahrer

„Nach den derzeitigen Erkenntnissen gilt es als wahrscheinlich, dass der 52-Jährige durch einen Pkw überfahren worden ist. Bei dem Fahrer des Pkw handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus Wismar. Die genauen Umstände zum Unfallgeschehen sind weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“, so Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar.

Der Unfall hatte sich in Höhe der Bahnhofstraße 2 (Fußballplatz) ereignet und im Ort eine große Betroffenheit ausgelöst. In der ersten Mitteilung der Polizei am Sonntag hieß es, dass der Mann am Sonnabend gegen 19.50 Uhr beim Eintreffen der Polizeibeamten eine stark blutende Kopfverletzung aufwies und bereits durch einen Ersthelfer reanimiert wurde. Die hinzukommenden Rettungskräfte und ein Notarzt konnten jedoch nur noch den Tod feststellen.

Wer kann Hinweise geben

Nun bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am 30. Januar, früher Abend bis 19.50 Uhr, relevante Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße in Dorf Mecklenburg gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 038 41 / 20 30, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Von hoff