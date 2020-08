Dorf Mecklenburg

Die erste Jugendweihe in Corona-Zeiten fand am Sonnabend in der Mehrzweckhalle für 35 Gymnasiasten und 24 Regionalschüler der Kooperativen Gesamtschule „ Tisa von der Schulenburg“ statt – vier Monate später, als ursprünglich geplant, und in zwei Durchgängen. Die Feierstunden standen unter dem Motto „Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer“. Ein Zitat des römischen Philosophen Seneca.

Zur Galerie Impressionen von der Jugendweihe in Dorf Mecklenburg mit coronabedingten Schutzmaßnahmen

Die schick gekleideten Jugendlichen marschieren mit einer Mund-Nasen-Bedeckung in die Halle ein. Auf ihren Plätzen sitzen sie zwar ohne, aber zum Teil mit Abstand, um der Feierstunde zu folgen. Auch die Gäste sind im Parkett und auf den Rängen gut verteilt. Einige tragen ebenfalls eine Maske.

Anzeige

Breakdancer begeistern mit ihrer Show

Die Breakdancer tanzen zunächst im Stehen, lassen sich dann auf den Boden fallen, um dort weiter zu tanzen. Drehen sich auf der Schulter, stemmen sich auf einer Hand hoch zum Handstand. Der Höhepunkt sind Salti, vorwärts, rückwärts. Sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern sind begeistert.

Weitere OZ+ Artikel

Die Show der Breakdance-Gruppe Conne Xion aus Rostock war ein Teil des feierlichen Programms. Damit hatte Martina Fischer, die Leiterin der Regionalstellen Wismar/ Grevesmühlen/ Schönberg des Jugendweihe-Vereins Mecklenburg-Vorpommern, genau den Nerv der Jugendlichen getroffen.

Ein Breakdancer wirbelt während der Feierstunde vor den Jugendweiheteilnehmern durch die Luft. Quelle: Kerstin Erz

Sehr schöne Feier mit Musik und Rezitation

Trotz der coronabedingten Schutzmaßnahmen erleben die jungen Menschen, die mit ihren 14 oder 15 Jahren an der Schwelle vom Kind zum Erwachsenen stehen, eine sehr schöne Feier. Schon Jahrzehnte ist die Blaskapelle Dorf Mecklenburg unter der musikalischen Leitung von Volkmar Thiede dabei. Und auch die Band Ellex aus Wismar spricht mit den Titeln „Ich wünsch dir“ von Sarah Connor und „Blinding Lights“ von The Weeknd die Jugendlichen an. Rezitationen über die „Bitte eines Teenagers“ ( Christiane Mielck) und „Ich wünsch dir“ nach Jutta Schulte, gelesen von Marianne Kaule, ergänzen das kulturelle Programm.

Landtagspräsidentin gibt gut gemeinte Tipps

Die Festrede hält Landtagspräsidentin Birgit Hesse. „Es geht beim Erwachsenwerden nicht in erster Linie darum, was ihr werden wollt, sondern darum, wer ihr sein wollt“, sagt die SPD-Politikerin zu den Jugendlichen. „Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann das, dass ihr dabei ein paar Dinge miteinbezieht: Respekt, Empathie, Aufrichtigkeit und Begeisterung. Das sind zwar keine Garanten dafür, später ein traumhaftes oder einfach schönes Leben zu führen, aber durchaus dafür, echte Freunde zu finden und immer in den Spiegel schauen zu können. Andere gut zu behandeln, ist in diesen Tagen, in dieser Zeit, ein Statement. Setzt es ein, sooft ihr nur könnt“, fordert die Festrednerin die Jugendweiheteilnehmer auf. „Dadurch wird die ganze Welt nicht gleich ein besserer Ort, aber vielleicht eure.“

Finlay Ahmadiar dankt im Namen seiner Mitschüler

Das traditionelle Jugendweihe-Buch, eine Rose und noch ganz liebe, persönliche Wünsche auf dem neuen Lebensweg lassen die Feierlichkeit aufs Ende zugehen. Zuvor spricht allerdings Finlay Ahmadiar die Dankesworte im Namen seiner Mitschüler. Und der 14-Jährige macht seine Sache super. „Wir haben zwar etwas Verspätung – ganze vier Monate – aber das sollte kein Problem sein“, beginnt er seine Rede. „Was bedeutet die Jugendweihe für uns? Vor neun Jahren hatten wir die Schultüte in der Hand. … Jetzt ist es an uns, unseren eigenen Weg zu gehen. Erwachsen werden heißt, Entscheidungen selbst zu treffen und den eigenen Weg einzuschlagen. Auch wenn Entscheidungen mal falsch sein können, wir müssen es lernen. Wer wagt, der gewinnt.“

Jugendweiheverein stößt finanziell an seine Grenzen

Die Durchführung der Jugendweihe sei für den Verein in diesem Jahr ein schwieriges Thema, gesteht Martina Fischer. „Eigentlich sollte Ende April die Feier stattfinden. Umso glücklicher schätzen wir uns, dass wir sie nun Ende August doch noch durchführen können.“ Normalerweise sei die finanzielle Belastung für die Durchführung der Jugendweihe für den Verein stets relativ gleich. Doch dieses Jahr käme er mit der Einhaltung der Pandemie-Vorschriften an seine finanziellen Grenzen, erklärt Martina Fischer.

Jugendarbeit im Vorfeld komplett ausgefallen

Allein die Beschränkung der Eintrittskarten sei ein Verlust. Die Teilnahme von Eltern und Geschwistern sei in der Gebühr enthalten. Sie musste auf vier Personen pro Familie beschränkt werden. „Unsere Jugendarbeit in Vorbereitung der Jugendweihe wie Reisen, Tagesangebote und so weiter musste komplett gecancelt werden. Eigentlich werden wir nur noch einen Erste-Hilfe-Kurs durchführen und wahrscheinlich im Oktober nach Paris fahren. Alles andere wie die Spanienreise, die Tagestouren nach Kopenhagen und Babelsberg fallen weg“, informiert Martina Fischer. Der Verein konzentriere sich schon jetzt auf die Jugendweihen im kommenden Jahr.

Von Kerstin Erz