Dorf Mecklenburg

Am 10. September 995, also vor 1025 Jahren, wurde die „ Mecklenburg“ erstmals urkundlich erwähnt. Das Jubiläum wollte das Dorf vor den Toren Wismars mit einer Festwoche gebührend begehen. Corona macht den Initiatoren jedoch einen Strich durch die Rechnung. Sie haben schon vor Monaten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt.

Eine Robinie erinnert ans Jubiläum

Dennoch soll die historische Bedeutung von Dorf Mecklenburg als „Wiege des Landes“ und Namensgeber des Landesteils Mecklenburg gewürdigt werden. Der Kulturverein hatte die Idee, einen Baum zum Jubiläum zu pflanzen. Ausgewählt wurde die Robinie, der Baum des Jahres 2020. Gemeindevertreter und Sponsoren haben ihn gestern vor die Mehrzweckhalle gepflanzt. Eine Plakette erinnert an den 1025. Geburtstag und nennt die Unterstützer: Bürgermeister Burkhard Biemel, sein zweiter Stellvertreter Peter Lindemann, die Mühlenquilter, Stephan Storm, Vorsitzender des Kulturvereins, Gemeindevertreter Andreas Grahn, Einwohner Wolfgang Glaner und das Wismarer Unternehmen Worawo, deren Eigentümer in Dorf Mecklenburg leben.

Pflanzten die Jubiläums-Robinie (v.l.): Worawo-Chef Nico Radzinski, Stephan Storm vom Kulturverein, der zweite stellvertretende Bürgermeister Peter Lindemann, Lothar Wohlgethan vom Festkomitee und Christa Schieritz von den Mühlenquiltern. Quelle: Haike Werfel

Festwoche wird im September 2021 nachgeholt

„Der Baum soll an diesen denkwürdigen Tag und an unsere Wurzeln erinnern und als Symbol für zukünftige Generationen gelten“, heißt es in einem Festschreiben, das der Kulturverein verfasst hat. Nach Angaben von Peter Lindemann, der den Bürgermeister vertrat, soll die geplante Festwoche im September 2021 nachgeholt werden. „Fördermittel beim Land haben wir bereits beantragt.“ Das Programm unter anderem mit Volksfest, historischem Umzug, Konzerten und Ausstellungen wird im Groben so bleiben, ergänzt Lothar Wohlgethan vom Festkomitee.

Museumsdirektor regt Filmdreh an

Auch der Direktor des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg ist der Ansicht, dass an den 10. September 995 erinnert werden muss. Dr. Björn Berg regte an, ein Video zu drehen und die Geschichte nachzuerzählen, wie der Name „ Mecklenburg“ erstmals offiziell zu Papier gebracht wurde.

Laiendarsteller von zwei Vereinen

Mittelalter-Enthusiast und „Mecklenburger Ritter“ Fred Schultz war sofort begeistert. Er konnte zwei Mittelalter-Vereine für das Projekt gewinnen: den ortsansässigen Verein „ Mecklenburgs Wiege“, dem er selbst angehört, und den Verein „Rabenflusssippe“ aus Rostock. Die Laiendarsteller erzählen mit einem Augenzwinkern die Geschichte des Besuchs von König Otto III. bei Obotritenfürst Mstivoj auf dessen Stammesburg, der Michelenburg. Während seines Aufenthalts stellte der König eine Urkunde aus, in der er seinem Kämmerer ein Dorf schenkte. Die Urkunde selbst hat für das Land Mecklenburg zwar keine Bedeutung, aber sie enthält erstmals den Namen der Fürstenburg.

Film erwähnt die historischen Fakten

„Beim Dreh stand der Spaß im Vordergrund. Dennoch werden die wichtigsten historischen Fakten zur ersten urkundlichen Erwähnung der Mecklenburg erklärt“, berichtet Christoph Wohlleben. Der Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg hat die Herstellung des knapp acht Minuten langen Films konzeptionell und technisch unterstützt. Das Video ist auf der Internetseite www. nordwestmecklenburg.de/Aktuelle Meldungen zu sehen.

Mecklenburg bedeutet „Große Burg“

Im Mittelhochdeutschen bedeutet das Wort „michel“ groß. Mecklenburg kann also mit „Große Burg“ übersetzt werden. Im Film wird sie wie folgt beschrieben: Sie ist 23 200 Quadratmeter groß, 234 Meter lang und 185 Meter breit, umgeben von einem zwölf Meter hohem Wall. Dafür mussten 25 000 Kubikmeter Boden bewegt und 9400 Festmeter Holz verbaut werden. Fakten, die archäologisch erforscht worden sind.

Von Haike Werfel