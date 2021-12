Dorfladen in Neuburg eröffnet: 101-Jährige shoppte als Erste

Neuburg

Neuburgs Bürgermeister Bernd Hartwig hat sein Versprechen gehalten. Vor Monaten verkündete er, dass Anna Lau die erste Kundin im neuen Dorfladen in Neuburg sein wird. Die 101-Jährige konnte die Eröffnung nämlich gar nicht erwarten. Am Mittwoch war es nun endlich soweit – und ja: Die rüstige Neuburgerin war die Erste, die das Geschäft in zentraler Lage des Dorfes mit ihrem Rollator, einer Blumengabe für Geschäftsführer Marco Woydt und einem kleinen Einkaufszettel im Kopf betrat. Der Bürgermeister hatte sie sogar höchstpersönlich mit seinem Privatfahrzeug von zu Hause abgeholt.

Drei Jahre ohne Einkaufsmöglichkeit

Bisher hatte Anna Lau die Einkaufsmöglichkeit bei Spaziergängen nur von außen sehen können. Und was sagt sie nun zum Endergebnis? „Wunderbar. Es ist alles übersichtlich angeordnet und die Gänge sind schön breit“, schwärmt sie. Das Angebot sei super. „Ich finde gut, dass es hier auch Blumen gibt.“ Von denen wanderte gleich ein kleiner Strauß in ihren Rollator. Die blühende Pracht soll sie im Wohnzimmer erfreuen. Hier und da noch eine Kleinigkeit und Anna Lau hatte ihren Einkauf erledigt. „Vor Corona war ich immer mit meiner Freundin einkaufen, aber in letzter Zeit nicht mehr. Nun kann ich hier auch eigenständig hin“, freut sich Anna Lau.

Auch ihre Freundin Inge Becker zeigt sich von dem neuen Dorfladen begeistert. „Es ist ein Katzensprung von zu Hause, nur zweieinhalb Kilometer“, meint die 84-Jährige. „Zur Not könnte ich auch zu Fuß hingehen, wenn ich eine Kleinigkeit brauche.“ Einen Dorfladen wie diesen hätten viele Neuburger vermisst. Noch vor drei Jahren gab es eine Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf im Ort. Christiane Andresen zeichnete dafür verantwortlich. „Dann ging sie in den wohlverdienten Ruhestand und fand leider keinen Nachfolger“, bedauert Bürgermeister Bernd Hartwig.

Gemeindezentrum umgebaut

Mit „Ostseekaufmann“ Marco Woydt – so auch der Name seines Geschäfts – hat sich das nun geändert. Der 49-Jährige eröffnete bereits vor dreieinhalb Jahren einen Laden in Blowatz. „Er wird bis heute gut angenommen“, freut er sich. Daher überlegte er auch nicht lange, eine Bewerbung an die Gemeinde Neuburg zu schicken, als die jemanden für einen Verkaufsladen im Ort suchte. Umgebaut wurde dafür das Gemeindezentrum neben der Schule, das der Kommune gehört. Die Zusage für Fördermittel und die Baugenehmigung trudelten im April beim Bürgermeister ein. „Es freut mich, was nun am Ende daraus geworden ist“, sagt er.

Auf 120 Quadratmetern Ladenflächen finden die Kunden alles, was das tägliche Leben braucht: frisches Obst und Gemüse, regionale Produkte von umliegenden Bauernhöfen und Imkern, Wurst, Käse, Getränke, Zeitschriften, Naschereien und, und, und. Wer sein finanzielles Glück sucht, kann auch Lotto spielen. Ab kommender Woche wird es vor Ort zudem einen Hermes-Shop geben. Geöffnet ist der „Ostseekaufmann“ montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 7.30 bis 11.30 Uhr. In direkter Nähe gibt es sechs Parkplätze, davon einer für Menschen mit Behinderungen. Weitere Stellflächen sind nur etwa 50 Meter entfernt.

Neuer Jugendklub entsteht

Unterm Dach des Gemeindezentrums finden auch Jugendliche ein neues Domizil. Der Jugendklub auf der Rückseite des Gebäudes wird voraussichtlich in der kommenden Woche offiziell eröffnet. Außerdem dient es weiterhin als Mensa für die Grundschüler, die dort ihr Mittag einnehmen. Und: Seit dem 1. Dezember gibt es vor Ort wieder ein Schnelltestzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe. Geöffnet ist es montags, mittwochs und freitags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Zurück zum Dorfladen: Den betreibt Marco Woydt nur im Nebenerwerb. Hauptberuflich ist er als Baustoffkaufmann unterwegs. Hilfe in seinen Geschäften in Neuburg und Blowatz bekommt er von seiner Lebenspartnerin Andreas Behling (47) und drei weiteren Angestellten. Von einer Bereicherung für Neuburg spricht Mandy Mann-Pierstorf. „Eine Einkaufsmöglichkeit hat hier allen Generationen gefehlt“, weiß die 38-Jährige. Ihre Tochter Chiara (8) verkündete bereits zu Hause, dass sie mit ihrer Freundin mal Süßigkeiten „shoppen“ möchte, erzählt ihre Mama lachend. Ihre Zwillingstöchter Lea und Leonie wissen mit Lolli und Co. noch nichts anzufangen. Das Duo beobachtete das Treiben im neuen Dorfladen am Mittwoch aus ihren Babyschalen heraus und dürfen sich zur nächsten Mittagsmahlzeit auf frisches Gemüse vom „Ostseekaufmann“ freuen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke