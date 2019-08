Kirchdorf/Poel

Schwertkämpfe, derbe Prügeleien, Einblicke in die Mode von vorvorgestern, faszinierende Tänze, alte Gewerke und Kunsthandwerker, Wahrsager und Gaukler – all dies versprechen die Organisatoren des Mittelalterfestes in Kirchdorf. Nach drei Jahren Pause kehren Wikinger, Spielleute und fahrendes Volk auf die Insel zurück. Von Freitagnachmittag bis Sonntag sollen Besucher so in die alte Welt eintauchen.

Markt und Musik vor der Inselkirche

Die Kurverwaltung der Insel Poel und das Wandertheater „Cocolorus Budenzauber“ haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt, welches jeder Altersgruppe und fast jedem Musikgeschmack gerecht werden soll. Zu Füßen der ehrwürdigen Poeler Inselkirche entsteht ein mittelalterlicher Markt mit allem, was dazu gehört.

Das Poeler Mittelalterfest öffnet seine Tore am Freitag ab 16 Uhr, am Wochenende jeweils schon ab 10 Uhr. Es gibt unter anderem eine ganze Reihe von Märchenspielen und Ritterkämpfen. Auf den zwei Bühnen werden verschiedene Künstler Musik machen, Märchen spielen oder Geschichten erzählen.

Programm Mittelalterfest Poel (Auszug) Freitag Bühne an der Werft: 16 Uhr historische Tavernen und Musikanten laden ein, 17 Uhr Märchenspiel „Hänsel und Gretel“, 18 Uhr Weltmusik mit Soul O’Henry, 21 Uhr „Collec Tiv“ mehrsprachige Musik zum Anfassen Bühne auf dem Schlosswall: 18 Uhr „Taimara“, 21 Uhr „Pussytraktor“ Partymix, 23 Feuershow mit „Araga Mysteria“, 23.30 Partymix Sonnabend Bühne an der Werft: 10 Uhr Marktbeginn, 11 Uhr Märchenspiel „Hans im Glück“, 12 Uhr Akrobatik mit „Dua Kamika“, 17 Märchenspiel „Hase und Igel“, 17.30 Uhr Masken- und Stelzengang mit Trio „ Traumfang“, 18.30 Uhr Soul O’Henry, 21 Uhr „Collec Tiv“ Bühne auf dem Schlosswall: 12 Uhr Mysterienspektakel „Das Geheimnis der Drachenburg“, 13 Uhr Viking-Rock mit „Cocolorus Diaboli“, 14.30 Uhr Theater und Ritterkampf „Königskinder“, 18 Uhr Mysterienspektakel „Dracula“, 22 Uhr Coverband „Blank“, 23.30 Uhr „Araga Mysteria“ Sonntag Bühne an der Werft: 10 Uhr Marktbeginn, 11 Uhr „Hänsel und Gretel“, 12 Uhr Soul O’Henry, 13 Uhr Alarm im Kasperletheater, 15 Uhr Akrobatik mit Stühlen, 16 Uhr „Hans im Glück“ Bühne am Schlosswall: 11 Uhr „Das Geheimnis der Drachenburg“, 12 Uhr Trio „ Traumfang“, 13 Uhr Königskinder, 14 Uhr Masken- und Stelzentheater, 15 Uhr „Cocolorus Diaboli“, 17 Uhr Comedyshow der böhmischen Monsterritter „Princessin“

Akrobatik und Partymix

Für Freunde von perfekter Körperbeherrschung zeigen „Der Stuhlgang“, „Dua Kamika“, sowie das „Trio Traumfang“ ihre akrobatischen Leistungen. Wer auf mittelalterliche Musik steht, bekommt die Chance, ein Konzert mit „Cocolorus Diaboli“ zu erleben. Die Musikgruppe beherrscht alte und neue Instrumente.

Die Weltmusik von Henri Stabel, er interpretiert neben eigenen Liedern und Instrumentalstücken auf Gitarre auch Musiken aus aller Welt, soll ebenfalls ein besonderes Erlebnis sein. Am Freitag sorgen „Taimara“ aus Rostock mit ihrem Mix aus Irish Folk, Canjun und Bluegrass für gute Laune auf dem Schlosswall. Zum Abschluss gibt es den Partymix mit „Pussytraktor“ und eine Feuershow.

Fest soll künftig alle zwei Jahre stattfinden

Die Cocolorus Feuershow soll die Gäste verzaubern. Quelle: Kurverwaltung Insel Poel

Das letzte Mittelalterfest auf der Insel Poel fand 2016 statt. Künftig soll es – so es organisatorisch möglich ist – alle zwei Jahre gefeiert werden. Das bestätigt Janine Kuhnert von der Kurverwaltung der Insel. Das Mittelalterspektakel selbst ist vor einigen Jahren aus dem Poeler Schwedenfest entstanden. „So hatte es damals angefangen. Allerdings haben wir gemerkt, dass es immer weniger ankam und dann haben wir daraus das Mittelalterfest gemacht“, erklärt Janine Kuhnert.

Inzwischen ist es die achte Veranstaltung. Das Mittelalterfest soll nun immer in ungerade Jahren gefeiert werden. Die Faustregel: Wenn im Mai das Rapsblütenfest stattfindet, kommt im Juli das Mittelalter auf die Insel.

