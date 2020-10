Wismar

Der lange Atem hat sich gelohnt: Carsten Hilgenfeld, Sebastian Björn Bauers und Franz Wirth von der Hochschule Wismar haben ihre Promotionen abgeschlossen. Angesiedelt in den Bereichen Schiffsverkehr, Sportökonomie und Betonbauteilfertigung sind die Arbeiten innerhalb kooperativer Promotionsverfahren mit den Universitäten in Rostock, Leipzig und Braunschweig entstanden.

Mehr Geld für mehr Tore?

Sebastian Björn Bauers unmittelbar nach der Verteidigung seiner Doktorarbeit in Leipzig Quelle: privat

Darum geht es in den Arbeiten. Sebastian Björn Bauers hat sich mit Fußball und der Rolle von Investoren beschäftigt. „Auch wenn Investoren mehr als 50 Prozent der Kapitalanteile einer Spielbetriebsgesellschaft erwerben, behält ein Verein im deutschen Profifußball aufgrund der 50+1-Regel die Mehrheit der Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Spielbetriebsgesellschaft und damit letztlich die Entscheidungshoheit. Dies wird von Fans aus Verbundenheit zu ihren Klubs begrüßt, von Kritikern jedoch für einen Nachteil im internationalen Wettbewerb gehalten“, erklärt er. Vor diesem Hintergrund hat er in mehreren Befragungen die Interessen der beteiligten Stakeholder – Vereinsmitglieder, Fans und Investoren – ermittelt, um Perspektiven für eine mögliche Neuregelung aufzuzeigen, etwa durch Einbeziehung des Financial Fairplay der UEFA. Mit Erfolg: Für die Arbeit, die an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig von Professor Gregor Hovemann betreut wurde, gab es die Höchstnote „summa cum laude“.

Dankbar zeigte sich Bauers über das Promotionsstipendium der Hochschule Wismar. Die mehrjährige Förderung habe ihm den Einstieg in die Promotion erst ermöglicht.

Prognosen für Seeverkehr

Je mehr Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind, desto geringer ist das Tempo. Das dürfte auf Wasserstraßen nicht anders sein – oder doch? Mit dieser Frage hat sich Carsten Hilgenfeld in seiner Dissertation befasst. Dafür hat er die zwischen Rostock und der dänischen Insel Falster gelegene Kadetrinne, eines der am meisten befahrenen Seegebiete der Welt, untersucht.

Professorin Nina Vojdani von der Universität Rostock gratuliert Carsten Hilgenfeld zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation. Quelle: privat

„Die Auswertung von mehr als sechs Milliarden Positionsdaten der Berufsschifffahrt bestätigt nicht nur erstmalig überhaupt den Zusammenhang von maritimer Verkehrsdichte und Geschwindigkeit, wie wir dies aus dem Straßenverkehr kennen. Die Bestimmung der mathematischen Abhängigkeit erlaubt auch vielfältige Prognosen. Diese reichen von der Geschwindigkeitsentwicklung in Verkehrstrennungsgebieten wie Offshore-Windparks, über die Notwendigkeit einer Lotsenpflicht, bis hin zur geeigneten Geschwindigkeitswahl von autonomen Schiffen“, berichtet Carsten Hilgenfeld, der sein Verfahren mit Unterstützung der Hochschule Wismar frühzeitig zum Patent angemeldet hat. Seine Arbeit wurde mit „magna cum laude“ bewertet und unter anderem von Professorin Nina Vojdani von der Universität Rostock betreut.

Wachs für Betonteile

Dass Wachs für die Herstellung von Betonteilen für den Hoch- und Tiefbau bestens geeignet ist, hat Franz Wirth in seiner Promotion herausgearbeitet. „Durch robotergestützte Automatisierungen lassen sich Produktionskosten erheblich senken – was sich bisher aber nur bei einem hohen Volumen rentiert. Im Vergleich zur Autoindustrie sind die Stückzahlen gleicher Bauteile in unserer Branche jedoch deutlich geringer, auch weil Bauvorhaben meist vom Wunsch nach Individualität geprägt sind“, erläutert er. Wie also lässt sich ein automatisiertes Herstellungsverfahren für Betonbauteile wirtschaftlich umsetzen?

Seine Lösung: Industriewachs wird zu Blöcken gepresst und anschließend durch maschinelles Fräsen zu freigeformten Schalungsmodulen geformt. Diese wiederum können ähnlich dem Lego-Prinzip zu einer beliebig großen Gesamtschalung zusammengesetzt und mit Beton befüllt werden. Nach Erhärten des Betons werden die Wachsschalungsmodule und die beim Fräsen anfallenden Wachsspäne zu 100 Prozent recycelt, indem sie in den Fertigungsprozess zurückgeführt werden. Abfallfrei können auf diese Weise auch Kleinstserien und Unikate wirtschaftlich und konkurrenzfähig produziert und in der Bauwirtschaft verwendet werden. Die Note dafür: „magna cum laude“.

Kooperative Promotion

Die Hochschule Wismar schreibt zweimal im Jahr ein Promotionsstipendium für hervorragende eigene Absolventinnen und Absolventen aus. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre und kann auf Antrag um ein Jahr verlängert werden. Da Hochschulen für angewandte Wissenschaften wie die Hochschule Wismar kein eigenes Promotionsrecht haben, wird der Doktorgrad im Rahmen eines kooperativen Promotionsverfahrens verliehen. Dabei zeichnet eine Universität stets für das Erstgutachten verantwortlich, während das Zweitgutachten von einer Professorin oder einem Professor der Hochschule Wismar erstellt wird. Insgesamt richtet sich das Verfahren nach der Promotionsordnung der jeweiligen Fakultät der Universität, die den Doktortitel verleiht. Dies gilt auch, wenn ein Promotionsprojekt hauptsächlich an der Hochschule Wismar durchgeführt wird.

Weitere Informationen zum Thema Promotion sind auf der Website der Hochschule Wismar unter www.hs-wismar.de/forschung zu finden.

Von Kerstin Baldauf