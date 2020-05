Drei Kirchen und der Wismarer Raps

Wismar

Was für ein schöner Blick auf die drei Wismarer Kirchen, die sich weit über das Rapsfeld erheben. Von Müggenburg aus können Insider diesen Blick genießen. Mit der entsprechenden Technik ist das Foto sogar trotz der Entfernung machbar. Der St.-Marien-Kirchturm, die St.-Georgen- und die St.-Nikolai-Kirche sind so ganz nah mit dem gelben Rapsfeld davor. Seit Wochen steht der Raps in voller Blüte. Nach Angaben des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg geht der Trend auf den Feldern zu weniger Raps. Denn die Landwirte dürften bestimmte Insektizide nicht mehr verwenden, was wiederum den Ertrag der Ölpflanze mindere. „Raps ist aber dennoch eine wichtige Pflanze in der Fruchtfolge. Es wird weiter Raps geben“, so Daniel Bohl, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes.

Von Nicole Hollatz