Wismar

Mehrere Unfälle hielten die Polizei um Wismar am Sonnabend, dem 20. Juli, auf Trab. So kam es am späten Samstagnachmittag auf der Landesstraße 101 zum Zusammenstoß. Zwischen Glasin und Poischendorf hatte ein 20-Jähriger die Kontrolle über seinen Honda verloren. Er kam nach rechts von der Straße ab, geriet auf Gegenspur und kollidierte mit einem Straßenbaum. Danach überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer wurde schwer, seine Beifahrerin (19) leicht verletzt. Beide konnten sich aus eigener Kraft aus dem Wagen befreien. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die L 101 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 20 000 Euro.

Mit dem Wagen auf den Acker gefahren

Weil sie auf regennasser Fahrbahn einem Tier ausweichen wollte, wurde eine 36-Jährige am Abend desselben Tages bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 19.46 Uhr kam sie auf der Landstraße 01 zwischen Gramkow und Wohlenberg von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen kam auf einem Acker zum Stehen. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

22-Jähriger verliert auf A14 Kontrolle über Fahrzeug

Zur selben Zeit wurden die Beamten der Autobahnpolizei Metelsdorf zu einem Unfall auf der A 14 in Höhe Bibow gerufen. Dort hatte ein 22-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW verloren, als er eigenen Angaben zufolge durch eine Pfütze fuhr. Der BMW drehte sich um die eigene Achse, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der Überholspur zum Stehen. Der Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei untersuchte das Fahrzeug – dabei stellte sie fest, dass die Profiltiefe der Hinterräder 0 Millimeter betrug. Der Sachschaden belief sich auf etwa 7000 Euro. Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

OZ