Drei Vereine pflegen Wismars maritime Tradition

Ein echtes Maritimes Traditionszentrum – das gibt es seit April vergangenen Jahres in Wismar. Das Baumhaus im Alten Hafen beherbergt seitdem eine spannende Dauerausstellung. Diese bietet Einblicke in die Entwicklung Wismars in der Hansezeit, informiert über den Bau der Poeler Kogge „ Wissemara“, die Restaurierung des Lotsenschoners „Atalanta“, des Fischkutters „Marlen“ und den Schiffbau auf der Wismarer Werft von 1946 bis in die Gegenwart mit einem Ausblick in die Zukunft.

Unter den ausgestellten Exponaten sind auch Originalteile des 1997 vor der Insel Poel gefundenen Schiffswracks, das die Grundlage für den Nachbau der „ Wissemara“ bildete. Tausende Besucher, die am Eingang des Baumhauses von zwei für Wismar typischen Schwedenköpfen begrüßt werden, haben das neue Traditionszentrum inzwischen besucht.

Schon vor 800 Jahren lagen Koggen im Hafen

Die drei Vereine, die das Zentrum betreiben, erhalten von der Stadt jährlich eine Förderung von insgesamt 20 000 Euro. Die Stadt hat das Haus dem Koggenverein über ein 66-jähriges Erbbaurecht zur Verfügung gestellt.

Einer der beiden Schwedenköpfe vor dem Eingang des Wismarer Baumhauses. Quelle: Pauline Rabe

Im Baumhaus können unter anderem Ausflüge mit der „Atalanta“ und der „ Wissemara“ gebucht werden. Herzstück ist jedoch die Dauerausstellung. Ein Rundgang führt die Besucher durch die Räume „Hanse“, „Kogge, Schoner, Kutter“ sowie „ Schiffbau in Wismar“.

Schon lange vor Stadtgründung galt der heutige Alte Hafen in Wismar als einer der sichersten Ankerplätze an der Ostsee. Vor mehr als 800 Jahren lagen dort schon Koggen. An dem Gebäude, Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut, ist Wismars höchster Hochwasserstand aus dem Jahr 1872 mit 3,06 Meter über Normal angegeben.

Wrackfunde von der Poeler Kogge vor Timmendorf auf Poel. Quelle: Heiko Hoffmann

Das Baumhaus war einst Sitz des Bohmschlüters. Früher wurde von hier aus der Hafen in der Nacht oder zur Gefahrenabwehr verschlossen. Dazu wurde von den Bohmschlütern eine Kette vor die Hafeneinfahrt gezogen, so dass unerlaubten Schiffen das Anlegen verwehrt wurde. Später war das Haus Sitz des Hafenmeisters. Es beheimatete später Hafenbehörde, Lotsenstation und Seefahrtsamt.

Maritimes Traditionszentrum Wismar Das Baumhaus, in dem sich das Maritime Traditionszentrum am Alten Hafen in Wismar befindet, ist noch bis März immer von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Von April bis Oktober ist das Baumhaus täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehrere Jahre wurde das Erdgeschoss für Ausstellungen genutzt. Baulich war das Gebäude stark verschlissen. Die drei Vereine, die zusammen mehr als 600 Mitglieder zählen, haben mit viel Engagement in kurzer Zeit eine neue Attraktion für die Hansestadt Wismar geschaffen.

