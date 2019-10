Drei Wismarer unter Drogen-Einfluss mit Autos unterwegs

Wismar

Drogen am Steuer: Die Polizei hat am Montag und Dienstag innerhalb weniger Stunden drei Autofahrer erwischt, die im Verdacht stehen, ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Ein 23-Jähriger räumte bei einer Verkehrskontrolle gegen 19.45 Uhr in Wismar-West ein, am vergangenen Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Eine Polizeistreife war auf ihn aufmerksam geworden und ordnete eine Blutprobenentnahme an.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife dann eine 26-jährige Autofahrerin in Wismar-Wendorf. Sie sagte den Beamten, sie hätte keine Drogen konsumiert, wäre aber dabei gewesen, als andere das getan hätten. Da sie aber außergewöhnlich geweitete Pupillen hatte, wurde vor Ort ein Schnelltest durchgeführt. Der schlug positiv auf Ketamin und Amphetamin an, deshalb wurde auch bei der Frau Blut für weitere Test entnommen.

Ein weiterer Drogen-Vorfall ereignete sich nur etwa zwei Stunden später. Am frühen 8. Oktober fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Ford in Wismar-Dargetzow auf, der Schlangenlinien fuhr. Der 30-jährige Fahrer, der nach dem Aussteigen beim Gehen stark schwankte und weitere Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte, leugnete Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Er stimmte einem Urintest zu, der positiv auf Amphetamin reagierte.

In allen drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Autofahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze (berauschende Mittel). Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

Von OZ