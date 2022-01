Drei neue Häuser am Wismarer Hafen: Was sagt der Welterbebeirat?

Wismar

Ende Januar rückt das Projekt „Habenhus J. Wesenberg/Wohnen an der Hafenkante“ in den Focus. Drei neue Häuser sollen am Altstadtrand entstehen. Vorgesehen sind 19 Wohnungen und Gastronomie. Der Unesco-Sachverständigenbeirat trifft sich zu seiner Sitzung am 24. Januar und wird sich mit dem Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs befassen. Wegen Corona war die Sitzung zunächst in 2G-plus-Form vorgesehen, nun wird sie als Videokonferenz durchgeführt. Das heißt auch, dass die Ergebnisse im Anschluss nicht öffentlich im Zeughaussaal kundgetan werden.

Zur Galerie Die Flächen der früheren Fischerverarbeitung sollen wieder bebaut werden So sah es aus, so jetzt, so soll es aussehen.

Meinungen gehen auseinander

Viele Wismarer sind gespannt, wie die künftige Bebauung aussehen wird. Der Investor, die Projektkontor GmbH aus Wismar, hatte im November die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs im Zeughaussaal präsentiert. Das Interesse war groß, die Meinungen gehen auseinander.

Das Bauamt der Hansestadt erteilt zwar am Ende die Baugenehmigung, der Sachverständigenbeirat ist aber im Vorfeld die größte Hürde und das entscheidende Gremium. Die fünf Experten prüfen das Vorhaben auf die Verträglichkeit mit dem Welterbestatus.

Auf der Freifläche zwischen der Runden Grube sowie den Straßen Am Hafen, Fischerreihe und Am Platz, auf der jetzt Autos parken, befanden sich früher Gebäude für die Fischverarbeitung. 1862 hatte Joachim Wesenberg die Aal- und Fischräucherei gegründet. Viele Wismarer erinnern sich noch an den Fischerverkauf.

Neue Häuser neben dem Gewölbe

Neben dem Einzeldenkmal „Gewölbe“, ein zweigeschossiger Fachwerkbau aus dem 17. Jahrhundert, befinden sich drei Flurstücke. Die waren bis etwa 1955 dreigeschossig bebaut. Das Gebäude der sogenannten „Räucherei“ war ein Backsteinbau mit Flachdach. Es wurde im Jahr 2000 abgebrochen. Die OZ berichtete am 15. März 2000: „Schweres Gerät macht sich dieser Tage an dem Backsteinbau der alten Fischräucherei zu schaffen. Im Zuge der Sanierung der Wesenbergbrücke muss das Gebäude abgerissen werden.“ Weiter hieß es, dass das stadtbildprägende Gebäude nach dem Willen der Wismarer Denkmalpfleger wieder originalgetreu aufgebaut werden soll. „Einige der dafür benötigten Klinkersteine aus der neogotischen Fabrikfassade werden geborgen und aufbewahrt.“ Mitarbeiter der Bauunion Wismar klopften zu diesem Zweck damals den Mörtel von den Steinen.

Abbrucharbeiten im Jahr 2000

Die beiden anderen Gebäude wurden etwa 1955 abgebrochen bzw. blieben als Fragment bis 2000 zurück. Das Hafenbecken des Alten Hafens hatte damals noch seine maximale Ausdehnung, somit hatte die Bebauung früher eine direkte Wasserlage.

Die alte Ansicht zeigt die frühere Bebauung. Im Hintergrund ist die Nikolaikirche zu sehen, davor das Gewölbehaus, rechts davon die frühere Bebauung. Links vom Gewölbehaus an der Runden Grube befindet sich das heutige New Orleans. Quelle: privat

Die Räucherei und das Gewölbe wurden von der Firma J. Wesenberg, zu DDR-Zeiten VEB Fischverarbeitung, zum Fischverkauf bzw. zum Aal- und Fischräuchern verwendet. In den frühen 1960er-Jahren wurde das Hafenbecken im gegenüberliegenden Bereich zugeschüttet.

Beim damaligen Giebelhaus, die Aufnahme stammt von vor 1945, ist großflächige Werbung (Mecklenburger Tagesblatt, Mahn und Ohlerich, Michaelis) auf der Wandfassade zu sehen. Quelle: Stadtarchiv

Der Investor für die drei neuen Häuser ist mit dem Sachverständigenbeirat seit über einem Jahr in Kontakt. Der Neubau soll nach dem Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs nicht unmittelbar an das Gewölbehaus heranrücken. Das wäre eine Besonderheit.

Die Pläne für den Wettbewerb „Habenhus“ (plattdeutsch für Hafenhaus) hatte der Investor dem Beirat im Januar 2021 vorgestellt und nach der Sitzung überarbeitet. Fünf Architekturbüros hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt.

Projektkontor GmbH Wismar ist Tochter der Bauunion

Die 2019 gegründete Projektkontor GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bauunion Wismar GmbH. Geschäftsführer in beiden Unternehmen sind Jörg Hinrichs und Jan Schubert. In dem unter Denkmalschutz stehenden Gewölbehaus befinden sich drei Ferienwohnungen. Es gehört bereits der Projektkontor GmbH. Im März 2020 hat der Projektentwickler die benachbarten Grundstücke von einer alteingesessenen Wismarer Familie erworben und die Zukunftspläne vorangetrieben.

So soll es weitergehen Im Januar und Juni 2021 hat sich der Unesco-Sachverständigenbeirat mit der Bebauung befasst. Im November 2021 fand die Jury-Sitzung des ausgelobten Architektenwettbewerbs statt. Die Wettbewerbsunterlagen wurden danach den Mitgliedern des Sachverständigenbeirates zugeschickt. Am 24. Januar 2022 soll der Entwurf im Unesco-Sachverständigenbeirat beraten werden. Anschließend will der Investor, die Projektkontor GmbH Wismar, in die Genehmigungsplanung einsteigen. Der Bauantrag soll möglichst im zweiten Quartal 2022 eingereicht werden. Der Baubeginn wird noch für 2022 angestrebt. Die Fertigstellung könnte 2024 erfolgen.

Der Siegerentwurf basiert auf 19 Wohnungen auf 1350 Quadratmetern. Es werden überwiegend Zwei- und Dreiraumwohnungen entstehen, die zum Verkauf angeboten werden. Die beiden Gewerbeflächen sind für Gastronomie gedacht, mit Außenbereich an der Runden Grube und an der südlichen Giebelseite.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Haus mit Südgiebel sind drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss vorgesehen, beim mittleren Haus mit Zeltdach sind es drei Vollgeschosse und beim Haus mit Flachdach (die frühere Räucherei) sind es vier Vollgeschosse.

Von Heiko Hoffmann