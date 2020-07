Dreiste Diebe in Alt Farpen bei Wismar: Zwei Ortsschilder gestohlen

Alt Farpen

Schon wieder wurden Ortsschilder gestohlen! Diesmal ist das kleine Dorf Alt Farpen betroffen. Es gehört zur Gemeinde Blowatz und befindet sich im sogenannten Hinterland der Ostseeküste. Erst vor einer Woche berichtete die OSTSEE-ZEITUNG, dass Tage zuvor ein Ortseingangsschild von Stove abmontiert worden war.

In Stove (Gemeinde Boiensdorf) wurde das Ortseingangsschild gestohlen. Quelle: privat

„Schrecklich, dass es solche dummen Menschen gibt“, empört sich Blowatz’ Bürgermeister Tino Schomann. Dieses Mal sind sogar zwei Ortseingangsschilder entwendet worden – sowohl aus Neuburg als auch aus Krusenhagen kommend. Es soll vergangene Woche passiert sein, in der Nacht von Freitag zu Sonnabend, berichtet das Gemeindeoberhaupt.

Ferien im Hinterland möglich

Auch dieses Ortseingangsschild von Alt Farpen wurde gestohlen. Quelle: privat

Das Dorf Alt Farpen ist ruhig und idyllisch gelegen. Zur Insel Poel wie auch in die Unesco-Welterbe-Stadt Wismar sind es nur wenige Kilometer zu fahren. Nicht zuletzt eignet sich die Region optimal für Fahrradtouren. Beste Voraussetzungen für einen erholsamen wie abwechslungsreichen Urlaub. Nicht von ungefähr bieten einige Alt Farpener Ferienunterkünfte an.

Da liegt die Vermutung nahe, dass Gäste, die sich im Urlaub hier sehr wohlgefühlt haben, auf der Suche nach einem originellen Andenken kurzerhand das Ortsschild mitgehen lassen haben. Möglich, dass auch die Pandemie eine Rolle spielt, glaubt Angela Lange, Leitende Verwaltungsbeamtin im Amt Neuburg, zu dem Alt Farpen wie auch Stove gehören. Etwa nach dem Motto: „Um es nicht zu vergessen, in Zeiten von Corona waren wir hier.“ Es sei jedenfalls nichts Neues, dass sich einige Touristen einen Sport daraus machen, derartige Souvenirs mit nach Hause zu bringen.

Immer mal wieder begehrtes Diebesgut

Wismarer werden sich erinnern, dass 2001, nachdem das „Redentiner Osterspiel“ an mehreren Abenden am Alten Hafen sehr erfolgreich aufgeführt worden war, das Ortseingangsschild vom Stadtteil Redentin mehrmals gestohlen wurde. Auch nach der Kreisgebietsreform 2011 in Mecklenburg-Vorpommern kam es gehäuft zum Diebstahl von Ortsschildern in der Region in und um Wismar.

Wer in Alt Farpen ein Schild oder gleich beide Schilder entfernt haben könnte, ist unklar. Und ob es jemals herausgefunden wird, ist eher unwahrscheinlich. Wie im Fall Stove. Nach Auskunft von Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar, sind in letzter Zeit keine Fälle von Ortsschilder-Klau bekannt geworden.

Diebstahl im Amt Neuburg gemeldet

Bürgermeister Tino Schomann hat den Diebstahl dem Amt Neuburg gemeldet. Die beiden Ortseingangsschilder befinden sich zum einen an einer Kreisstraße und zum anderen an einer Gemeindestraße. Die Kosten für die Neubeschaffung werden sich also die Gemeinde Blowatz und der Landkreis Nordwestmecklenburg teilen. Nach Auskunft von Verwaltungschefin Angela Lange kostet ein Ortseingangsschild etwa 250 Euro.

Von Haike Werfel