Wismar

Er wollte Geld gewechselt bekommen und stahl am Ende wohl 50 Euro: Am Freitagnachmittag meldete sich eine 78-Jährige beu der Polizei in Wismar, weil sie besohlen worden war. Nach Angaben der Frau sei sie gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in Wendorf von einem circa 40- bis 50-jährigen Mann mit vermutlich osteuropäischem Dialekt angesprochen worden. Der etwa 1,70 Meter große, schwarz gekleidete Mann – wie ihn die Geschädigte beschrieb – wollte unbedingt eine Zwei-Euro-Münze einwechseln.

Der Mann bedrängte die Seniorin, obwohl sie versicherte, sein Geld nicht wechseln zu können. Sie öffnete sogar ihr Portemonnaie, um ihm zu zeigen, dass sie keine kleineren Münzen hat. Der Mann schaute daraufhin in ihre Geldbörse und verschwand. Kurz darauf bemerkte die ältere Dame, dass ein 50-Euro-Schein fehlte und erstattete Anzeige.

Von OZ