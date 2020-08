Dreveskirchen

Zum 9. Mal bringt die Reihe „Starke Stücke – berührt und diskutiert“ emotional berührende und kontroverse Filme auf die Leinwand und ins offene Gespräch. Der Film „Einsam zweisam“ von Cédric Klapisch wird am Mittwoch, 19. August, in der Kirche Dreveskirchen bei Wismar gezeigt.

„Wir laden alle Filminteressierte herzlich ein“, sagt Pastor Roger Thomas von der Kirchengemeinde. Beginn ist um 19.30 Uhr, nach dem Film können die Gäste noch miteinander ins Gespräch kommen. Am Ausgang bitten die Veranstalter um eine Spende, mit der diese Filmreihe finanziell unterstützt wird.

Plätze sind begrenzt

Die Besucher werden gebeten, die aktuell gültigen Hinweise zu den hygienischen Anforderungen und dem erforderlichen Mindestabstand zu beachten. Das Platzangebot in den Kirchen ist derzeit teils begrenzt.

Zum Inhalt: Rémy und Mélanie sind 30 Jahre alt und leben im gleichen Viertel in Paris, nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Während Mélanie nach vielen Verabredungen den Glauben an die Liebe verloren hat, schafft es Rémy kaum, überhaupt erst ein Date zu bekommen. Sie leben nebeneinander her, ohne sich je zu begegnen und verirren sich dabei immer mehr in den Untiefen des modernen Großstadtlebens – und ohne es zu ahnen, bewegen sich beide doch in eine gemeinsame Richtung.

