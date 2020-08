Dreveskirchen

„Die Art und Weise, wie ein Friedhof genutzt wird, hat sich im Laufe einer Generation grundlegend geändert“, erzählt Roger Thomas, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dreveskirchen.

Der Friedhof um seine Kirche herum ist groß, 1,3 Hektar für den Einzugsbereich von Boinstorf und Blowatz. Traditionell um die Kirchen herum angelegt, erinnert er an einen Park mit Feldsteinmauer und den großen Linden drum herum, Sitzbänken und einer Lindenallee. Die Grabstellen werden weniger. Die Freiflächen größer.

Anzeige

Leben auf dem Friedhof

Ein schöner Ort. Der erhalten werden sollte, trotz sinkender „Nachfrage.“ Der Pastor erklärt: „Bis 1990 waren Erdbestattungen üblich, meist wurden Familiengräber gekauft, die Hinterbliebenen haben die Gräber selbst gepflegt.“ So kamen über die Jahrzehnte die Reihen auf den Friedhöfen zustande.

Weitere OZ+ Artikel

„In den 1960er-Jahren hatten wir 25 Begräbnisse im Jahr auf dem Friedhof in Dreveskirchen, jetzt sind es 14 bis 18.“ Und ein Großteil davon sind Urnenbestattungen. Viel Platz auf einem großen Friedhof für wenige „Nutzer“.

Pilotstudie der Uni Rostock

Wie geht man mit diesen veränderten Bedürfnissen und der anderen Friedhofskultur um? Wie kann man einen Friedhof zukunftsfähig gestalten – als Ort per se, menschlich und auch finanziell? Das sind die dringenden Fragen, die bei einer von der Nordkirche finanzierten Pilotstudie der Universität Rostock beantwortet werden sollen.

Der Friedhof Dreveskirchen nimmt als einer von zwölf Friedhöfen im Bereich der Nordkirche, also zwischen Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, an der Studie teil. Mit „ Friedhof und Leben“ ist die Studie „zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit kirchlicher Friedhöfe“ passenderweise überschrieben.

Kein Relikt der Vergangenheit

„Ziel ist es, Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, erklärt der Pastor. „Dass die Veränderungen, die wir erleben, nicht dazu führen, dass die Friedhöfe verwaisen zum Relikt der Vergangenheit. Wir wollen auf der Höhe der Zeit ankommen.“

In Dreveskirchen entstand als ein Ergebnis der Studie eine Arbeitsgruppe zum Friedhof mit Vertretern aus der Kirchgemeinde und der Kommunen. „Eine mustergültige Zusammenarbeit“, dankt Pastor Thomas. „Der Friedhof ist eine kommunale Aufgabe, aber Träger ist die Kirche. So können wir zusammen überlegen.“

Kirche und Kommunen haben ein gemeinsames Interesse: „Der Friedhof soll nicht verwaisen, sondern wir stellen uns darauf ein, was die Menschen suchen und was sie wünschen als Bestattungsform.“

Der Nachfrage gerecht werden

Neue Begräbnisformen sind in den vergangenen Jahren als Reaktion auf die Nachfrage zu Urnenbestattungen entstanden. Allerdings ohne die Möglichkeit einer anonymen Beisetzung. „Das ist nicht vereinbar mit dem kirchlichen Prinzip der Menschenwürde. Jeder sollte in der Öffentlichkeit mit seinem Namen erinnert werden“, mahnt der Pastor.

In Dreveskirchen gibt es „Stelengräber“, die wie ein kleines Urnengrab je nach Wunsch individuell gestaltet und gepflegt werden können, mit der Stele und den Namen des Verstorbenen am tatsächlichen Ort der letzten Ruhe.

Baumbegräbnisse

Die Möglichkeit von „Baumbegräbnissen“ ist neu auf dem Dreveskirchner Kirchfriedhof. „Ähnlich wie in einem Friedwald, aber besser zugänglich. Und die Menschen haben die Möglichkeit, die letzte Ruhe des Verstorbenen zu finden“, erklärt der Pastor.

Der Ort zum Trauer und zur Erinnerungen ist wichtig, weiß Roger Thomas. In Dreveskirchen kann das eine der alten Linden sein oder frisch gepflanzte Bäume, Buchen und Bergahorn.

Lokalgeschichte

Entsprechend soll der Friedhof weiterentwickelt werden. Einmal soll seine Bedeutung als regionalgeschichtliches Gedächtnis für die Dörfer der Umgebung weiter herausgearbeitet werden.

„Es gibt zum Beispiel ein Grab vom ersten Dorfschullehrer, von Generationen von Bauernfamilien und von Zwangsarbeitern und Soldaten aus den Weltkriegen“, erzählt Pastor Thomas. Mit Schülern könnte ein Geschichtsprojekt entstehen oder auch ein Flyer.

Denkbar wäre es auch, den Friedhof zu „digitalisieren“, mit Fotos und Informationen zur Geschichte und Gegenwart, damit Interessenten sich von weiter weg ein Bild machen können über die mögliche letzte Ruhestätte an der Ostsee.

Ort zum Ausruhen

Der Friedhof als Ruheort – auch für die Lebenden: „Wir liegen am Ostseeradweg, Radfahrer machen regelmäßig Rast auf dem Friedhof“, berichtet Pastor Roger Thomas. Und das ist auch OK so. Es soll eine extra Ruheinsel für die Radler entstehen.

Und auch sonst soll der Parkcharakter des Friedhofes weiter ausgearbeitet werden, mit Bepflanzungen und einer Wildblumenwiese beispielsweise. „Das ist der einzige Park in der Region“, so der Pastor.

„Der Friedhof ist ein öffentlicher Ort, an den Menschen gehen können“, sagt Pastor Roger Thomas. „Er ist ein kollektives Gedächtnis für die Menschen.“ Ein konkreter Ort zum Erinnern, Trauern und auch Leben.

Tag des offenen Friedhofs

Diese verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten sollen am Samstag vorgestellt werden. Mit Musik, Vorträgen und Gesprächsmöglichkeiten soll der Friedhof am 15. August zwischen 14 und 16.30 Uhr zum Ort des Lebens werden.

Theologieprofessor Thomas Klie wird als Leiter der Pilotstudie Impulsreferate zu verschiedenen Aspekten des Themas halten, dazwischen gibt es Musik. Ab 15 Uhr schließen kleine Führungen und Gesprächsangebote rund um die Aspekte des Friedhofs an, mit einer Abschlussandacht unter freiem Himmel geht die Veranstaltung zu Ende.

Von Nicole Hollatz