Acker e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Wertschätzung für Lebensmittel in der Gesellschaft zu steigern und dem Wissens- und Kompetenzverlust im Bereich Lebensmittelproduktion, ungesunder Ernährung und Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.

7 Lernorte in Nordwestmecklenburg ackern mit dem Acker e.V.: die Ostsee-Schule in Wismar seit 2018, die Regionale Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ in Bad Kleinen, die Grundschule in Carlow (beide seit 2020), die DRK-Kita „Schlossspatzen“ in Klütz und der DRK-Hort „Neptuns Kinnings“ in Boltenhagen (beide seit 2021). In diesem Jahr beginnen die Kita „Ostseekrabben“ in Dreveskirchen und die Kita „Pusteblume“ in Hof Redentin mit dem vierjährigen Bildungsprogramm.

Die Kosten von 15 000 Euro werden durch Förderpartner finanziert. Im Falle der Kita „Ostseekrabben“ kommt das Geld von der IKK, der Innovationskasse.

Kontakt: Ansprechpartnerin für Mecklenburg ist Barbara Nikolić, Telefon 0176-43667409 oder b.nikolic@acker.co

Mehr Infos im Internet: www.acker.co