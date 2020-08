Dreveskirchen

Das Erdbeerbeet ist verunkrautet, eine kleine Fläche unbestellt. Dafür stehen die Kartoffeln gut. Im Garten der Grundschule in Dreveskirchen ist nach den Sommerferien einiges zu tun. Da kommen die neuen Gartengeräte für die Kinder gerade recht.

Der Schulverein Dreveskirchen hat Grubber, Harken, einen Spaten und Grabegabeln eingekauft. „Das war möglich durch eine 500-Euro-Spende von der Edis Netz GmbH in Neubukow“, ist Claudia Baude vom Vorstand des Vereins dankbar. Die Firma sei ein langjähriger Partner, nicht nur monetär, sondern auch inhaltlich. Auf ihrer Regionaltour zu Schulen wurde den Kindern beispielsweise erläutert, wie der Strom in die Steckdose kommt. „Am spannendsten fanden sie natürlich das Elektro-Auto“, erzählt Schulleiterin Kerstin Rehwald-Bauer.

Gärtnern im Sachkundeunterricht

Jetzt hat das Unternehmen Gartengeräte finanziert. Schulgärtnerin Marion Dorsch freut sich. Die Lehrerin vermittelt den Kindern im Rahmen des Sachkundeunterrichts praktisches Wissen im Schulgarten. Demnächst will sie mit den Schülern Blumenzwiebeln von Frühblühern stecken. Außerdem können die Schüler in ihrem Schulgarten ein Kräuterbeet anlegen. Denn Marcel Beer, Edis-Referent, hat als zusätzliche Gabe Schreibstifte und Samen von Kräutern mitgebracht.

Bei Hitze wird im Freien unterrichtet

Mit Hilfe des Unternehmens und finanzieller Unterstützung von Stiftungen konnte der Schulverein beispielsweise ein Grünes Klassenzimmer hinter dem Schulgebäude bauen. „Das nutzen wir bei der Hitze sehr gerne“, berichtet die Schulleiterin. Zudem freut sich die Grundschule über den Sportplatz, den die Gemeinde Blowatz als Schulträger neu anlegen ließ. „Wir hatten für dieses Jahr das Projekt ‚Grundschule bewegt‘ geplant. Das werden wir im nächsten Jahr mit sportlichen Aktivitäten fortführen“, informierte Claudia Baude. Coronabedingt war die Grundschule bekanntlich viele Wochen vor den Sommerferien geschlossen.

„Die kleine Grundschule auf dem Lande ist ein Geschenk“, erklärt Claudia Baude und begründet dies unter anderem mit der Klasseneinzügigkeit und den engagierten Pädagogen, die auch nicht ständig wechseln würden. Ihr drittes Kind lernt derzeit in der Schule.

Im Musikprojekt lernen Kinder trommeln

Vor zwölf Jahren hat sich der Schulverein gegründet. Er will „durch ideelle und materielle Unterstützung das geistige, kulturelle und sportliche Geschehen an der Schule fördern sowie die Lern- und Arbeitsbedingungen verbessern“. So hat er zum Beispiel mit der evangelischen Musikschule ein Musikprojekt an der Schule ins Leben gerufen, in dem Kinder auch einzeln gefördert werden. Sie lernen trommeln. Wegen Corona ist das Flötespielen zurzeit nicht erlaubt.

Mit Apfelfest Geld für Projekte sammeln

85 Mädchen und Jungen besuchen die Grundschule. Für jede Fahrt, beispielsweise ins Theater nach Schwerin oder ins Museum nach Wismar, hat die Schule laut Claudia Baude 800 Euro für den Bus zu zahlen. Hier versucht der Schulverein, einen Teil der Kosten zu tragen. Einnahmen erhält er unter anderem durch das traditionelle Apfelfest, auf dem Einwohner ihre Äpfel zu Saft pressen lassen können. In diesem Herbst soll es am 17. Oktober stattfinden – wie immer gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Blowatz.

