Dreveskirchen bei Wismar: Warum die Kita in diesem Sommer schließen muss

Dreveskirchen

Eine Sommerschließzeit, wie sie in den meisten Kindertagesstätten üblich ist, gab es noch nie in der Kita Dreveskirchen, sagt Bürgermeister Tino Schmidt. Doch im kommenden Sommer ist sie unumgänglich. Dann bleiben die Türen für die Krippe und den Kindergarten für drei Wochen zu. Denn die Gemeinde Blowatz als Träger der Betreuungseinrichtung plant umfangreiche Bauarbeiten.

Die Kita „Ostseekrabben“ befindet sich seit mehr als 40 Jahren in dem ehemaligen Gutshaus Dreveskirchen. Damit sie weiterhin in dem denkmalgeschützten Gebäude betrieben werden darf, muss die Gemeinde dringend in den Brandschutz investieren. Nach Angaben des Bürgermeisters kosten die erforderlichen Arbeiten rund 320 000 Euro. Eine große Investition für die kleine Gemeinde.

Landesbauministerium fördert Brandschutzmaßnahmen

Deshalb beschäftigt sie sich schon seit zweieinhalb Jahren mit diesem Projekt, so der Bürgermeister. Unter Leitung seines Amtsvorgängers Tino Schomann hatte sich die Gemeindevertretung bewusst für den Erhalt der Kita im Gutshaus und den damit verbundenen aufwendigen Brandschutzmaßnahmen entschieden und gegen einen Kita-Neubau. Mit ein Grund ist die idyllische Lage: Das Gutshaus mit dem Park davor befindet sich weitab der Straße.

Die Geduld der Gemeinde, die auch auf finanzielle Unterstützung durchs Land gehofft hatte, zahlte sich aus. Ihr Antrag auf Fördermittel wurde jetzt positiv beschieden. Das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung unterstützt mit 150 000 Euro das Vorhaben. Der Bürgermeister wurde über diese Sonderbedarfszuweisung informiert. Darüber hinaus hat die Gemeinde Blowatz bereits 50 000 Euro aus dem Sondervermögen des Strategiefonds des Landes MV erhalten.

Dreimonatige Schließzeit beginnt am 11. Juli

„Vier bis sechs Monate werden die Umbauarbeiten in Anspruch nehmen.“ Tino Schmidt Bürgermeister Quelle: Jana Franke

„Vier bis sechs Monate werden die Umbauarbeiten in Anspruch nehmen“, informiert Tino Schmidt. Die lärmintensiven Bauarbeiten sollen in den drei Wochen erfolgen, in denen keine Kinder im Gebäude sind. Die Schließzeit ist vom Montag, dem 11. Juli, bis zum Montag, dem 1. August, vorgesehen. Dann müssen beispielsweise Elektroleitungen neu verlegt und Treppengeländer erneuert werden. In diesem Zuge oder schon im Vorfeld sollen Durchbrüche erfolgen, weil die Gemeinde die Heizungsanlage von Erdöl auf Erdgas umgestellt.

An der Rückseite des zweigeschossigen Hauses – und damit aus Denkmalschutzgründen von vorne nicht sichtbar – werden Fluchttreppen angebaut, sodass ein Fluchtweg von jeder Etage aus möglich ist. Die jüngsten Mädchen und Jungen sollen dann aus dem sanierten Krippenbereich im Erdgeschoss gleich direkt ins Freie gelangen können. Jetzt müssen alle Kinder und Erzieherinnen immer durch den Hauptflur gehen. Für die obere Etage wurde vor Jahren eine Notrutsche angebaut, die aber nicht mehr den heutigen Standards entspricht.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Am 1. August, dem letzten Schließtag, werden die Gemeindearbeiter die Kita wieder einräumen“, erläutert der Bürgermeister. „Wir haben die drei Wochen in die Ferienzeit gelegt, in der wenig Kinder zu betreuen sind, weil viele Eltern Urlaub haben. Sie hatten fast eineinhalb Jahre Zeit, sich für den Zeitraum eine Betreuung für ihr Kind zu organisieren, es zu Oma und Opa zu geben, wenn sie selbst nicht Urlaub nehmen können.“ Nach Angaben von Tino Schmidt haben er und auch Kita-Leiterin Julia Erpen keine negativen Rückmeldungen bekommen, dass Eltern ihr Kind nicht unterbringen können.

Vor Umbau wird Jubiläum nachgefeiert

Bevor die Umbauarbeiten im Sommer beginnen, soll aber erstmal gefeiert werden. Die „Ostseekrabben“ wollen das 40-jährige Bestehen ihrer Kindertagesstätte nachfeiern. Im vergangenen Jahr musste das Fest coronabedingt ausfallen. „Eigentlich sind es dann 42 Jahre, aber wir machen daraus 40 Jahre plus Horteröffnung“, sagt der Bürgermeister und lacht. Denn der Hortneubau ist in diesem Frühjahr aus dem gleichen Grund noch nicht gebührend eingeweiht worden. Das große Kita-Fest soll nun am 20. Mai stattfinden.

In der Krippe werden derzeit 15 Steppkes betreut, im Kindergarten 45 Mädchen und Jungen und im Hort 44 Kinder. Wegen steigender Kinderzahlen musste der Hortbereich aus der Kita ausziehen. Er bekam ein separates Gebäude.

Von Haike Werfel