Wismar

SPD, LUL und Bündnis90/Grüne haben angekündigt, an dem für den heutigen Freitag einberufenen Sonderkreistag nicht teilzunehmen. Anne Shepley hatte mitgeteilt, dass sie und ihre Parteikollegen die Sitzung für überflüssig und ein reines Wahlkampfmanöver halten. Denn der einzige Tagesordnungspunkt sind angebliche Korruptionsvorwürfe gegen Landrätin Kerstin Weiss (SPD), die sich am Sonntag zur Wiederwahl stellt.

Nun machen die anderen Parteien mobil und verweisen auf eine Teilnahmepflicht. Kreistagsmitglieder, die zu Hause bleiben, weil ihnen die Tagesordnung nicht gefällt, drohe ein Ordnungsgeld, teilt Horst Krumpen (Die Linke) mit: „Wir sind mit der Wahl eine Verpflichtung eingegangen“, betont er. Christian Albeck, Fraktionschef der SPD, vermutet, dass das ein Versuch ist, überhaupt die Beschlussfähigkeit für den Sonderkreistag herzustellen.

„Viele Kreistagsmitglieder haben weitere Funktionen“ und würden an zahlreichen anderen, auch digitalen Sitzungen teilnehmen. „Da passt nicht jeder eilig einberufene Kreistag in den Kalender.“ Und an diesem Freitag würden mehrere Sitzungen stattfinden. Er vermutet, dass die Parteien, die an dem Sonderkreistag festhalten, wohl selber Schwierigkeiten hätten, alle ihre Mitglieder nach Grevesmühlen zu bekommen. Dort soll die Sitzung am 23. April um 16 Uhr beginnen.

Von OZ