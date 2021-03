Dünen, Golfplatz, E-Bikes: Das bietet das neue Urlaubsresort bei Wismar

Hohen Wieschendorf

„Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Kühe sehe“, sagt Hamid Farahmand. Der Großstädter kommt regelmäßig nach Hohen Wieschendorf und genießt den Ausblick auf die beweideten Salzwiesen. Die liegen direkt neben einem Musterhaus von „Bades Huk“, der neuen Ferienanlage in Mecklenburg-Vorpommern. Die ist mit ihrer Lage auf einer kleinen Halbinsel und eingebettet in eine künstliche Dünenlandschaft etwas, „das es so kaum in Deutschland gibt“, betont der Hamburger. Seit Jahren checkt er in dem Musterhaus ein, um die Immobilien der Anlage zu vermarkten. 17 Ferienhäuser sind es insgesamt – sie sind unterschiedlich groß und bestehen aus 77 Ein- bis Drei-Zimmer-Appartements. In denen können sich Urlauber und Einheimische schon in wenigen Wochen erholen.

Gute Buchungslage

Blick in ein bereits eingerichtetes Appartement Quelle: Kerstin Schröder

Die Eröffnung am 1. Juni steht und erste Gäste haben sich bereits angekündigt. „Die Buchungslage ist sehr gut“, freut sich Hamid Farahmand über die bisherige Resonanz und darüber, dass es keinen Bauverzug auf dem Grundstück an der Ostsee gibt. Von den Dachterrassen aus sind nicht nur die Salzwiesen zu sehen, sondern auch das Meer und ein Golfplatz. „Wer Ruhe und Natur sucht, ist hier genau richtig“, verspricht Hamid Farahmand. Aber auch in die Stadt sei es nicht weit – auch Wismar ist bei gutem Wetter von Hohen Wieschendorf aus zu sehen genau wie die Insel Poel.

Zwei Monate haben die Firmen noch Zeit, alles fertigzustellen – inklusive einer extra angelegten Dünenlandschaft mit Sand und Gräsern. Durch die können die Gäste barfuß zum Strand gehen. Viele Urlauber haben sich schon für die Monate Juli und August angemeldet, sie bleiben für sieben bis zehn Tage. Aber auch der September und Oktober haben schon Buchungen. „Dann vor allem für ein verlängertes Wochenende“, berichtet Hamid Farahmand. Familien wollen kommen, aber auch Freunde, die zusammen Zeit verbringen wollen.

Langanhaltender Leerstand

Eine Straße führt durch die Anlage, der Rest wird zur Dünenlandschaft. Quelle: Kerstin Schröder

Für Kerstin Weiss (SPD) ist es eines der ersten Projekte gewesen, das sie als Landrätin von Nordwestmecklenburg betreut hat. 2014 ist sie in Hohen Wieschendorf spazieren gegangen. Damals standen die Häuser schon längere Zeit, doch seit Jahren halbfertig und ungenutzt. Es gibt einen Baustopp, die baurechtlichen Verhältnisse sind ungeklärt und eine Lösung ist nicht in Sicht. „Ein Mann hat mich damals angesprochen und gesagt: Versprechen Sie mir, dass Sie hier etwas unternehmen, wenn Sie Landrätin werden“, erinnert sie sich zurück. Und das nimmt sich Kerstin Weiss nach ihrem Wahlsieg zu Herzen. Jetzt – sieben Jahre später – steht die Eröffnung der Ferienanlage bevor. „Dass wir das zusammen mit dem Investor und der Gemeinde geschafft haben, ist toll“, sagt die Landrätin stolz. Wegen des schwierigen Baurechts hätte die bürokratische Abarbeitung des Falls länger gedauert. „Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, betont sie. „Bades Huk“ hätte sich zu einem Vorzeigeprojekt im Kreis entwickelt.

Positive Reaktionen

Auch Hamid Farahmand ist zufrieden. Der Geschäftsführende Gesellschafter der Firma Clavis International vermarktet weltweit Ferienimmobilien. Die Wismarbucht ist ihm mittlerweile ans Herz gewachsen und die Menschen aus der Region. „Alle freuen sich, was aus der Anlage geworden ist, es gab noch keine negativen Reaktionen“, berichtet er. Der Hamburger führt nicht nur Kaufinteressenten gerne durch die Häuser, sondern auch viele Einheimische. „Sie sind sehr neugierig und vielleicht auch mal unsere Gäste.“ Die Sport- und Wellnessanlage können sie ebenfalls nutzen und den dazugehörigen Golfplatz.

Die 18-Loch-Anlage lässt der österreichische „Bades Huk“-Investor Oliver Soini genauso modernisieren wie die Ferienanlage. Deren Häuser haben Anbauten erhalten, größere Fenster, neue Dächer und auch Terrassen. Auf denen können die Urlauber grillen. „Die Grill-Frage wurde uns sehr oft gestellt“, berichtet Marketing-Managerin Silvia Eddicks. Um Schäden oder Schmutz durch Holzkohle zu vermeiden, werden Elektro-Grills angeboten und Fleisch-Pakete von einer regionalen Schlachterei. Auch andere Unternehmen profitieren: Es gibt Marmelade vom Erdbeerhof Glantz und Frühstückspakete von Bäckereien.

Häuser in Schweden-Rot

Der Verkauf der Ferienhäuser läuft gut. Über 50 Prozent sind vergeben, weitere reserviert. „Wegen der Corona-Pandemie dauert die Bürokratie etwas länger, da müssen wir geduldig sein“, sagt Hamid Farahmand. Markantes Merkmal der Häuser ist die Farbe Schweden-Rot. „Die passt zu Wismar. Die Stadt ist nicht weit weg und wir sind Fans des Schwedenfestes“, betont er. Die Gäste profitierten vom kulturellen Angebot der Region. Und um in die Hansestadt zu kommen, können sie auch Leih-Fahrräder nutzen. Ein Händler aus Gägelow baut einen Stützpunkt in Hohen Wieschendorf auf. Einen weiteren hat er bereits im Wismarer Hafen. „So kann man auch nur eine Tour radeln und die andere Tour mit dem Bus zurücklegen“, ergänzt Hamid Farahmand.

Aufgebaut wird auch eine Natur-Erlebnisstation mit Führungen in die Umgebung. Die können die Gäste und Schulklassen nutzen.

Eine weitere Attraktion soll der Golfplatz sein. Der wird gerade aufwendig von einem Profi saniert: Christoph Städler, Golfplatzdesigner und Nationalspieler der Senioren, hat den Zuschlag für das Projekt bekommen. Ihm gefallen die natürlichen Gehölzstrukturen und Biotope des Platzes. Und obwohl die Anlage seit Jahren in keinem guten Zustand war, ist sie in der Branche deutschlandweit bekannt. „Das liegt an der Lage. So einen tollen Blick auf das Meer gibt es beim Golfen nur selten, das merken sich die Spieler“, so Hamid Farahmand.

Von Kerstin Schröder