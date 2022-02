Wismar

Diesmal war die Strecke anders als in den vergangenen Wochen. Doch die Teilnehmerzahl ist in etwa gleich geblieben: An der Montagsdemo in Wismar haben sich nach ersten Schätzungen rund 700 Frauen und Männer beteiligt, die auch einige Kinder mitgebracht hatten – allerdings weniger als sonst. Der Protest richtete sich gegen die aktuelle Corona-Politik und gegen eine Impfpflicht.

Strecke führte durch dunkle Straßen

Während in der Vergangenheit hauptsächlich große Runden um die Altstadt gelaufen wurden, führte die Route diesmal vom Marktplatz über die Dankwartstraße in die Schweriner Straße, dann in die Wohngebiete am Klußer Damm. Dort sind die Straßen relativ dunkel gewesen, nur wenige Menschen waren an den Fenstern zu sehen – obwohl die Demonstranten lautstark mit Musik und Trommelschlägen unterwegs waren. Immer wieder riefen sie: „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung.“ Ihre Forderung: das sofortige Ende der Coronaeinschränkungen und keine Impfpflicht.

Veranstalter wollte einen eigenen Zähler

20 Ordner musste der Veranstalter stellen, außerdem wollte er einen eigenen Zähler, um eine eigene Teilnehmerzahl zu benennen.

Die weitere Strecke ging über den Lenensruher Weg, an der Hochbrücke vorbei und wieder zurück durch die Innenstadt zum Marktplatz. Einige Autofahrer mussten warten, um den Protestzug vorbeiziehen zu lassen.

Von OZ