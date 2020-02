Durch die Hecke und gegen einen Baum: Unfall mit hohem Sachschaden in Wismar

Wismar

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete sich bereits am 8. Februar in der Schweriner Straße in Wismar. Dort ist eine 25-Jährige mit ihrem Auto in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen, durch eine Hecke gefahren und gegen einen Baum geprallt. Den insgesamt drei Insassen ist allerdings nichts passiert. Es gab keine Verletzten. Die Fahrerin wurde anschließend zwar auf Alkohol und Drogen geprüft, die Testergebnisse waren jedoch negativ. Der Schaden des Unfalls beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Von mikro