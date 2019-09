Zurow

Dieser Verkehrsunfall hätte nicht passieren müssen. Auf der K31 missachtete ein 88-jähriger Autofahrer ein Durchfahrtsverbot. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr im Baustellenbereich zwischen dem Kieswerk Krassow und Zurow.

Die Zufahrt ist aktuell lediglich bis zum Kieswerk gestattet. Anschließend besteht ein Durchfahrtsverbot, da in diesem Bereich zur Zeit die Fahrbahn erneuert wird. Ein 88-jähriger Fahrzeugführer missachtete jedoch das Durchfahrtsverbot.

Autofahrer mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

In Fahrtrichtung Zurow, kurz vor dem Ortsteil Zurow-Mühle, verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, da in einem Bereich von etwa 100 Metern der Asphalt frisch aufgetragen worden war. Ferner befand sich am Ende des erneuerten Bereiches ein Asphalthaufen. Diesem konnte der 88-Jährige mit seinem Ford Fiesta nicht ausweichen, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen.

Er konnte allein aus dem Fahrzeug steigen, wurde jedoch leicht verletzt zur weiteren Untersuchungen in das Klinikum Wismar verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Von RND/kh