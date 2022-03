Wismar

Derzeit sind laut dem Robert Koch-Institut in Nordwestmecklenburg 1732 Kinder zwischen null und vier Jahren mit einer Corona-Infektion gemeldet. Zum Vergleich: in Nordwestmecklenburg gibt es laut statistischem Landesamt 6787 Kinder im Alter zwischen null und unter fünf Jahren (Zahl vom Dezember 2020). Das bedeutet: mehr als jedes vierte Kleinkind in der Region hat aktuell Corona und ist in Quarantäne, in der Regel ungeimpft.

Die vergessenen Kinder

Bei den „größeren“ sieht es ähnlich aus. 6673 Fälle unter den 5- bis 14-Jährigen (von 21 088), nur für Nordwestmecklenburg – fast jeder Dritte. Die Zahlen werden nicht weiter aufgeschlüsselt auf Kita oder Schule. Wo die Hotspots sind, wissen nur die Betroffenen. Das Gesundheitsamt hat bei täglich etwa 1000 neuen Infektionen und exponentiellem Wachstum keine Chance, genauer auf die Zahlen zu gucken.

Hat die Politik die Kinder vergessen? Und mit ihnen die Mütter und Väter, die die Betreuung zu Hause sicherstellen müssen und in den Unternehmen fehlen? Auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Krippen, Kindergärten und Horten, die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, müssen mit und ohne Impfung Corona durchleben. Teils mehrfach hintereinander. Und die Zahlen steigen weiter.

Kindergärtnerinnen mehrfach positiv

Was macht das mit den Eltern? Was passiert gerade in den Kitas, die teilweise schließen müssen oder nur Notbetrieb haben, weil das Personal fehlt? Wie können die Lehrpläne in den Schulen umgesetzt werden, wenn Teile der Klassen in Quarantäne sind, die wenigen gesunden Lehrkräfte teils zwei Klassen auf einmal betreuen müssen oder gleichzeitig digital und analog arbeiten sollen? Und das Wichtigste – wie geht es den Kindern dabei?

„Es sind immer Wellen“, weiß Wibeke Mantei von der Felicitas gemeinnützige GmbH als Träger von drei Kindergärten in der Region. „Ich habe Kolleginnen, die sind das dritte, vierte Mal positiv. Trotz Impfung.“ So und ähnlich sieht es gerade in vielen Kitas aus. Von der Wismarer „Kita Am Holzhafen“ gab es gerade per Mail den Appell an die Eltern. Mehr als die Hälfte der Erzieherinnen und Erzieher ist ausgefallen, wer die Möglichkeit habe, solle sein Kind zu Hause betreuen. „Wir geben wie gewohnt unser Bestes“, hieß es in dem Schreiben.

Eltern testen nicht

Wibeke Mantei erzählt von Eltern, die teils keine Verständnis mehr haben. „Das kann ich auch verstehen, ihre Krankentage für die Kinder sind oft jetzt schon aufgebraucht! Wir sind bei einer Durchseuchung!“ Sie hofft aber auch auf mehr Konsequenz bei den Eltern – es gäbe einige, die den „Testschein“ immer unterschreiben und dabei noch nie ihr Kind auf Corona getestet haben.

Eine Erzieherin – Name und Einrichtung soll nicht genannt werden – erzählt von einer Mutter, die ihr Kind trotz positivem Coronatest in die Einrichtung gegeben hat. „Das hat neun Kinder mit gerissen!“ Mitsamt Eltern, die dann zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen und sich meist auch anstecken. Ihr Appell ist klar: „Wir sind eine Gemeinschaftseinrichtung, die den Eltern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Wer sie nutzt, muss sich an die Regeln halten! So wie es jetzt läuft, kann es nicht funktionieren. Es treibt mir das Wasser in die Augen aus Sicht der Kinder.“

Von Nicole Hollatz