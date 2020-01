E-Autos in Mecklenburg: In Rostock rollen die meisten Elektro- und Hybridwagen

Schwerin/Rostock

Insgesamt stieg die Zahl der Zulassungen von Elektroautos im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Kraftfahrzeugbundesamt in Flensburg wurden in 2019 im Land 62 Prozent mehr Elektroautos als im Vorjahr gekauft. Bei Hybridautos, die wahlweise mit einem Verbrennungs- und einem Elektromotor betrieben werden können, sprach das KBA von einem Zuwachs von 83 Prozent.

Das hört sich erst einmal gut an, ist aber in tatsächlichen Autos gerechnet bei 1,635 Millionen Einwohnern (Stand 2011), nicht wirklich bahnbrechend: 388 neue Elektrofahrzeuge in ganz MV und 2383 Neuzulassungen bei Hybridfahrzeugen.

Hansestadt Rostock

Im Januar dieses Jahres waren in Rostock 110 Elektro- und 594 Hybridfahrzeuge zugelassen. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2017 waren es 33, im Jahr 2018 insgesamt 69.

Wer in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein Elektrofahrzeug fährt, profitiert bereits von einigen Vorteilen. Auf öffentlichen Parkplätzen ist für Elektrofahrzeuge das Parken kostenfrei. An öffentlichen Ladesäulen haben Elektrofahrzeuge Parkrecht, andere, nicht elektrische Fahrzeuge, werden abgeschleppt.

Hansestadt Wismar

In der Hansestadt Wismar sind derzeit 39 Elektrofahrzeuge zugelassen. Hinzu kommen 85 Hybrid Benzin/Elektro-Autos, 27 Hybrid Diesel/Elektro-Autos, 20 Hybrid Benzin/Elektro Autos, extern aufladbar und 1 Hybridantrieb mit Diesel und extern aufladbarem elektrischem Speicher.

Landkreis Rostock

Der Landkreis Rostock teilte mit, dass in seinem Gebiet derzeit 161 E-Fahrzeuge gemeldet sind. 43 Fahrzeuge davon wurden im Jahr 2018 zugelassen. 77 Elektrofahrzeuge kamen im Jahr 2019 dazu.

Landkreis Nordwestmecklenburg

Im Landkreis Nordwestmecklenburg waren zum Stichtag 5. November 2019 insgesamt 107 Elektrofahrzeuge zugelassen, davon 75 reine Elektrofahrzeuge, 32 Fahrzeuge mit Hybridantrieb und extern aufladbarem elektrischen Speicher (Plug-in-Hybrid). Insgesamt waren zum Stichtag 9. Januar dieses Jahres 109 362 Fahrzeuge in NWM zugelassen, davon 70 743 Pkw.

Ladestationen in MV

Die öffentlichen Zapfsäulen in MV findet man unter anderem unter www.bundesnetzagentur.de, oder unter: https://mv-tankt-strom.de/ die von Tesla unter: https://www.tesla.com/de_DE/findus/list/superchargers/Germany

Von Annett Meinke