Wismar

Ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fiel am Donnerstag einer Streife in Wismar auf. Der 30-jährige Fahrer war auf dem Rad- und Fußweg in der Rostocker Straße unterwegs. Wie sich herausstellte, bestand für den E-Roller keinen Versicherungsschutz. Der 30-Jährige gab sich unwissend und teilte mit, dass sein Roller circa 20 km/h schnell sei. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Regeln für den E-Scooter

Seit dem 15. Juni diesen Jahres ist der Betrieb von sogenannten E-Scootern oder Elektrorollern im Straßenverkehr erlaubt. Allerdings gelten für die neuen Fortbewegungsmittel Vorschriften und Regeln, die es zu beachten gilt. Sie müssen zum Beispiel eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder Einzelbetriebserlaubnis besitzen und bestimmte technische Erfordernisse erfüllen. Darüber hinaus besteht eine Versicherungspflicht. Die entsprechenden Kennzeichen sind an der Rückseite der Roller anzubringen.

