EHEC-Ausbruch in Nordwestmecklenburg: Vier Kitas bislang betroffen

Lützow/Wismar

Das Darmbakterium EHEC hat in mehreren Kitas in Nordwestmecklenburg für Durchfallerkrankungen gesorgt. Bereits Ende letzter Woche wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg erste positive Befunde von EHEC-Bakterien aus Stuhlproben von an Durchfall erkrankten Kindern gemeldet, wie die Behörde erst am Donnerstag mitteilt. Die erkrankten Kinder besuchten vier unterschiedliche Kitas im Raum Lützow bei Gadebusch.

Die Infektionserkrankungen wurden entsprechend der Vorschriften zum Infektionsschutz auch an das Landesgesundheitsamt in Rostock gemeldet. „Nach ersten Ermittlungen wurden zunächst Stuhlbeprobungen über die jeweiligen Hausärzte bei weiteren Kindern der Einrichtungen veranlasst. Die Rückverfolgung der möglichen Übertragungswege führte zeitgleich zu einem Lebensmittel verarbeitenden Betrieb, der die Kitas beliefert“, heißt es vom Landkreis Nordwestmecklenburg. In dem Betrieb seien ebenfalls bei Mitarbeitern Stuhlproben veranlasst worden, von denen inzwischen zwei positiv auf EHEC getestet wurden.

Anzeige

Alle Kitas wurdem vom selben Lebensmittellieferanten versorgt

Das Veterinäramt hat die Ermittlungen im Unternehmen aufgenommen, um herauszufinden, wie der Erreger in das Unternehmen gelangt ist. Die inzwischen vier betroffenen Kindertagesstätten liegen im Raum Lützow, Alle vier betroffenen Einrichtungen wurden vom selben Lebensmittellieferanten beliefert.

Zum Mittwochabend (25. November) kam das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg so auf 18 bestätigte Infektionen mit dem EHEC-Erreger. Hauptsächlich haben sich Kita-Kinder mit dem Erreger angesteckt – nach Kenntnisstand des Gesundheitsamtes gehe es den meisten davon den Umständen entsprechend gut. Die meisten Kinder haben leichte Krankheitsverläufe. „Nur bei einigen Kindern kam es zu einer stärkeren Symptomatik, darunter auch zu starkem Durchfall, teilweise mit Blut im Stuhl kam – was bei Infektionen mit diesem Erreger zum Krankheitsbild gehören kann“, heißt es aus der Behörde. Zwei Kinder wurden mit solchen Symptomen im Krankenhaus vorstellig, wurden dort aber nicht stationär aufgenommen.

Kita-Leitungen sollen Begriff „ EHEC “ nicht verwenden, um Panik zu vermeiden

Der EHEC-Erreger gehört zu den als Coli-Bakterien bekannten Familien der sogenannten darmpathogener Keime. „In Rücksprachen mit den Kita-Leitungen wurde diesen empfohlen, den übergeordneten Begriff ,Darmpathogene Keime’ zu benutzen, um unnötige Panik zu vermeiden“, teilt der Landkreis zudem mit.

Lesen Sie auch

Seit dem EHEC-Ausbruch 2011 in Deutschland mit fast 4000 Erkrankungen sei die Abkürzung stark emotional aufgeladen und hätte Reaktionen provoziert, die dem gegenwärtigen Fallgeschehen nicht angemessen sind, so die Behörde.

Ermittlungen von Gesundheits- und Veterinäramt dauern an

EHEC-Infektionen verbreiten sich vor allem über Schmierinfektionen, also direkte oder indirekte Aufnahmen von Fäkalspuren und sind in vielen Tierausscheidungen zu finden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich, weshalb bei Durchfallerkrankungen besonders auf die Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen und die regelmäßige und gründliche Reinigung der sanitären Anlagen geachtet werden sollte. Diese Hygienemaßnahmen sollten über einen längeren Zeitraum angewandt werden, da sich EHEC-Bakterien recht lange im menschlichen Körper halten können.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von mikro