Die Tattoo-Szene in Mecklenburg-Vorpommern ist in Aufruhr. Nicht nur hier, sondern deutschland- und europaweit wird derzeit eine Verordnung diskutiert, die die Verwendung von Farben zum Tätowieren in der EU betrifft.

Hendrik Poetzsch (44), Tattoo-Studio-Inhaber aus Grevesmühlen, erklärt, worum es geht: „Am 4. Januar tritt in der EU eine Verordnung in Kraft, die sogenannte neue REACH-Verordnung, die die Verwendung bestimmter Chemikalien, Bindemittel und Konservierungsstoffe in Tätowierfarben auf minimale Höchstgrenzwerte beschränkt.“ Die offizielle Begründung ist, dass diese Stoffe ab einer bestimmten Konzentration Krebs erzeugen können. Mit den neuen Vorgaben, so die Befürchtung der meisten Tätowierer, könnten Hersteller jedoch kaum noch brauchbare Tattoofarben herstellen.

Auch die Farbpigmente Blau 15:3 und Grün 7, die Bestandteile vieler Tattoofarben sind, sollen ein Jahr später ganz vom Markt verschwinden. Genau diese Pigmente jedoch sind bei Tattookunden besonders beliebt und wichtig für farbige Tattoos, wie sie unter anderem auch Hendrik Poetzsch oft für seine Kunden und Kundinnen anfertigt.

„Save the Pigments“ hat bereits mehr als 120 000 Unterstützer

Tattoo – entstanden im Grevesmühlener Tattoo-Studio DIE.WITH.STYLE.TATTOO von Hendrik Poetzsch. Quelle: DIE.WITH.STYLE.TATTOO

Der Grevesmühlener gehört zu den Unterzeichnern einer Petition, die bereits Anfang des Jahres beim EU-Petitionsausschuss eingereicht wurde. Er appelliert an seine Kollegen in MV und an alle, die Tattoos lieben, diese Petition zu unterstützen und zu unterzeichnen.

Die Petition trägt den Namen „Save the Pigments“ (Schützt die Farben). Ursprünglich ging die Initiative von Österreich aus. Inzwischen hat sie EU-weit bereits um die 121 000 Unterschriften gesammelt.

Strenge Tätowiermittelverordnung

Hendrik Poetzsch, der erst in diesem Jahr sein neues Studio im Meyersgang Ecke Wismarsche Straße in Grevesmühlen eröffnete, sagt: „Es gibt in Deutschland bereits eine sehr strenge Tätowiermittelverordnung, die sicherstellt, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in die Haut gelangen. Die Hersteller müssen genau auflisten, welche Inhaltsstoffe in den Farben sind. Per QR-Code kann man das alles überprüfen. Warum auf einmal derartige Bedenken herrschen, kann ich nicht nachvollziehen.“

Dr. Gerd Kautz, Dermatologe und Sonderreferent des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen, widerspricht: „Es gibt zwar eine Negativliste mit Stoffen, die nicht in Tätowierungsfarben enthalten sein dürfen. Dennoch finden sich jährlich bei Stichproben immer wieder Chargen von Tätowierfarben, die verunreinigt sind, siehe RAPEX-Liste. Hier besteht dringender Handlungsbedarf seitens der Herstellung.“ (Das Rapid Exchange of Information System, RAPEX, ist ein Schnellwarnsystem der EU für den Verbraucherschutz, Anmerkung der Redaktion.)

Am schlimmsten jedoch sei, so Kautz, der eine Klinik für Haut- und Lasertechnik in Konz, Rheinland-Pfalz, betreibt, dass er und seine Kollegen weiterhin regelmäßig Patienten mit zum Teil massiven Reaktionen auf Tattoofarben sehen. „Das muss sich dringend ändern. Wie bei Kosmetika oder Medizinprodukten wie zum Beispiel Zahnimplantaten sollte sichergestellt werden, dass möglichst keine Nebenwirkungen entstehen.“

Was ist REACH? „REACH“ steht für „Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals“ (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien). Die Verordnung vereinheitlicht das Chemikalienrecht europaweit. Die neue EU-REACH-Verordnung, die ab dem 4. Januar in Kraft tritt, betrifft aus diesem Grund nicht nur Inhaltsstoffe der Tätowierfarben. REACH gilt für alle chemischen Stoffe, sowohl für die, die in industriellen Prozessen verwendet werden, als auch für jene, die im täglichen Leben vorkommen, zum Beispiel in Reinigungsmitteln, Farben/Lacken sowie in Produkten wie Kleidung, Möbeln und Elektrogeräten.

Traumberuf Tätowierer

Als Tätowierer zu arbeiten, in seinem eigenen Studio, ist für Hendrik Poetzsch „der absolute Traum“. Er widmete sich diesem Kunsthandwerk erst, nachdem er verschiedene, auch für seine Familie als „seriös geltende“ Ausbildungen absolviert und eine Weile gearbeitet hatte. „Ich hatte einen guten Job in der Automobilbranche. Der Verdienst stimmte. Doch es zog mich einfach immer wieder in diese Richtung“, sagt er. Das Tattoohandwerk lernte Poetzsch zum Teil als Autodidakt, vieles aber auch bei Meistern ihres Fachs aus Deutschland und im Ausland.

Blau 15:3 und Grün 7 sollen vom Tattoofarbenmarkt verschwinden. Quelle: DIE.WITH.STYLE.TATTOO

Tätowierer oder Tätowiererin als Ausbildungsberuf

In einem sind sich der Tätowierer und der Dermatologe einig: Beide bedauern, dass Tätowierer in Deutschland bisher kein regulärer Ausbildungsberuf ist, obwohl Tätowierer offiziell als Handwerker gelten und bei den Industrie- und Handelskammer angemeldet sind. Ein klares Berufsbild würde bestimmte Standards setzen und Tätowierer und Kunden schützen, so Poetzsch. Ähnlich sieht es Kautz.

Was passiert, wenn die neue Verordnung in Kraft tritt, bleibt abzuwarten, sagt Poetzsch. „Dass die neue REACH-Verordnung kommt, ist wohl sicher.“ Das bedeutet, dass die Farben der Hersteller, die jetzt die meisten Tätowierer noch verwenden, zum Beispiel von der Firma Eternal, ab dem 4. Januar nicht mehr verwendet werden dürfen.

In Panik, wie große Teile seiner Branche derzeit, verfällt der Grevesmühlener Tattoo-Künstler dennoch nicht. „Letztlich bin ich davon überzeugt, dass es Lösungen geben wird.“ Er befürchtet allerdings auch, dass sich viele seiner Kollegen vorübergehend oder längerfristig Farbherstellern im Untergrund zuwenden, deren Inhaltsstoffe nicht wahrheitsgemäß dokumentiert und damit um ein Vielfaches gefährlicher sind als die Farben, die ab dem 4. Januar auf dem Index stehen.

REACH-konforme Farben in Entwicklung

Die schleswig-holsteinische Firmengruppe Edding & Co., die für ihre Farbstifte bekannt ist, hat bereits vor einiger Zeit verkündet, intensiv zu forschen, um REACH-konforme Tattoofarben herzustellen. Derzeit sind sie jedoch noch nicht auf dem Markt erhältlich.

In Internetforen hat Eddings Ankündigung hitzige Diskussionen um Lobbyismus und die etwaige Rolle der Firma bei der Initiierung der neuen Verordnung ausgelöst. Dermatologe Kautz findet die Diskussion überflüssig. „Letztlich zählt doch nur, und das sollten auch die Tätowierer und ihre Kunden so sehen, dass das, was in die Haut kommt, möglichst unbedenklich ist.“ Dass möglicherweise aber auch REACH-konforme Tattoofarben Allergien auslösen können, weil jeder Mensch anders reagiert, räumt der Wissenschaftler ein.

Von Annett Meinke