Ehepaar erschafft Neuklosters Traumgarten – so sieht er aus

Neukloster

Das Zuhause von Renate und Rolf Mahnkeist ist ein Eckhaus in Neukloster, gleich gegenüber der Feuerwehr. Von der Straße aus ist nicht zu erahnen, was sie im Hinterhof für ein grünes Juwel angelegt haben. Doch man kann es sich anschauen: Dank der Überredung und Hilfe von Freunden macht das Ehepaar seit 2017 auch an der Aktion „Offene Gärten“ mit.

Jährlich lassen dafür Gartenbesitzer Besucher in ihre Oasen – wieder am kommenden Wochenende. Und eins ist gewiss, diejenigen, die den Neuklosteraner Hopfenbach besuchen, werden begeistert sein.

Unterschiedliche Ideen

„Früher war das Gelände hinterm Haus und der riesigen Scheune ein großes Grundstück“, erzählt Renate Mahnke. Das hätten sie dann mit ihrem Sohn geteilt. „Und seit 1989 möhle ich auf unserem Stück herum“, lacht sie. Dabei laufe sie manchmal herum wie früher ihre Großmutter – mit Gummistiefeln, alten Klamotten und einem Strohhut, gesteht die 73-Jährige. Ihre Gartenkunst schafft sie aber nur mit ihrem Mann Rolf.

Und unterschiedlicher könnten ihre Ideen nicht sein: Während er für Geradlinigkeit steht, muss es bei ihr aus der Strenge schlagen mit krummen Wegen, geschwungenen Beeten, schiefen Bäumen und ganz viel in Szene gesetzte Dekoration. Dass Renate Mahnke damit auf dem richtigen Weg ist, haben ihr die vielen Besucher der vergangenen Jahre bestätigt und damit auch ihren Ehemann überzeugt. Auch wenn sie sich heute noch immer nicht jedes Mal einig sind. „Am Ende werden wir uns aber immer einig und das Ergebnis sieht man hier“, zeigt sie stolz in ihren Garten.

Blumen werden gekonnt in Szene gesetzt. Quelle: Kerstin Erz

Romantische Sitzecken

Dort sind wundervolle Beete mit Stauden, Rosen, ganz vielen Blumen, Koniferen und Sträuchern entstanden. Eigenwillig geschnittene Bäume in Kombination mit mehreren romantischen Sitzecken sowie ein Gemüsegarten komplettieren das Gartenparadies. Die Dekoration besteht vorwiegend aus gekonnt eingesetzten Eisenteilen, die längst ausgedient haben. Mit denen setzen die Mahnkes den kreativen I-Punkt. Ganz in der Nähe plätschert der Hopfenbach. „Bedauerlicherweise führt er kaum noch Wasser. Früher war er wohl dreimal so hoch“, erinnert sich die Seniorin.

Haus und Garten der Familie Mahnke liegen direkt am Neuklosteraner Hopfenbach. Quelle: Kerstin Erz

Renate und Rolf Mahnke lieben die Bewegung in ihrem Garten und haben dort vielleicht sogar ihren Jungbrunnen gefunden. Den Lohn für ihre ganze Arbeit streichen sie zweimal im Jahr bei den Offenen Gärten ein – einmal am kommenden Wochenende und dann im Herbst. Nicht nur die Freunde, die sie damals überredet hatten, mitzumachen, sondern auch die Familie unterstützen die beiden an den Tagen. Denn es wird auch Kaffee und Kuchen (coronagerecht) angeboten. „Führungen durch unseren Garten mache ich zwar nicht, aber wer Fragen hat, dem stehe ich stets zur Verfügung“, betont Renate Mahnke.

Begeisterte Besucher

„Uns macht das alles ganz viel Spaß und solange wir können, machen wir mit“, ergänzt ihr Mann Rolf (80). Die Wochenenden sind ziemlich anstrengend, da sich mindestens 400 Besucher aus Wismar, Güstrow, Bützow, Sternberg, Brüel, Stralsund, Lübeck, Rostock und Waren die Gartenklinke in die Hand geben. Wenn dann auch noch ein Besucherpaar nach seiner Gartenrundreise ein zweites Mal bei ihnen vorbeischaut, um ihnen ein liebevolles Präsent mit dem Titel „Traumgarten“, sozusagen als Sieger all ihrer besuchten Gärten zu überreichen, dann könnte der Tag nicht schöner für die Gärtner aus Neukloster sein.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 12. und 13. Juni öffnet das Ehepaar Mahnke in der Bergstraße 5 in Neukloster (gegenüber Aldi und Feuerwehr) ihren Garten jeweils von 10 bis 18 Uhr. Vielleicht gibt es dann ja wieder ein Siegerpräsent.

Von Kerstin Erz