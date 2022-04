Wismar

Die Bilder aus seiner Heimat zerreißen Alexander Podolskiy das Herz. Von Bomben zerstörte Häuser. Ganze Straßenzüge, die nicht wiederzuerkennen sind. Verzweifelte Frauen und Kinder in Luftschutzbunkern. An der Waffe kämpfende Männer, die sonst Schulklassen unterrichten, im Büro sitzen oder Autos reparieren. „Es tut weh“, gibt er zu. Tränen stehen dem 64-Jährigen in den Augen.

„Einige wollten in der Ukraine bleiben“

Seit mehr als 20 Jahren lebt Alexander Podolskiy in Deutschland, seit einiger Zeit in der Hansestadt Wismar. Beruflich verdient er sich als Programmierer sein Geld. Kontakt zur Verwandtschaft in der Ukraine hat er nur wenig – eben auch aufgrund der angespannten Lage vor Ort. Mit in Deutschland lebenden Verwandten tauscht er sich oft aus. Auch sie sind geschockt darüber, was seit dem 24. Februar in ihrer Heimat vor sich geht. Einige Verwandte konnten fliehen, andere haben sich entschieden zu bleiben. Grund sind deren Kinder, die studieren – eines davon in Kiew. „Ihre Eltern wollten sie holen, kamen aber nicht in die Stadt. Alles war abgesperrt“, weiß Alexander Podolskiy aus Erzählungen. Was sie sehen mussten, kennt er nur aus dem Fernsehen; zum Glück, wie er zugibt. Die russische Panzerkolonne flößte seinen Verwandten große Angst ein. Sie harrten in Kellern aus, um sich vor Bomben zu schützen. „Es ist alles so unglaublich“, sagt er kopfschüttelnd.

Alexander Podolskiy selbst ist in Kiew geboren – die Hauptstadt der Ukraine, die vor allem für ihre religiöse Architektur, ihre weltlichen Denkmäler und ihre Geschichtsmuseen bekannt ist. Vieles ist zerstört. Schwer vom Krieg gezeichnet ist auch Donezk, ein wichtiger Industriestandort des Landes. Mehrere Universitäten haben dort ihren Sitz. Auch Alexander Podolskiy studierte dort. Seit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 gehört Donezk zur unabhängigen Ukraine. Dort herrscht bereits seit acht Jahren Krieg. Das Gebiet ist von pro-russischen Separatisten besetzt, die mit allen Mitteln versuchen, es stärker auf Russland auszurichten. Unter anderem, so berichten es verschiedene Medien, würden unter dem Vorwand der „Entnazifizierung“ staatliche Symbole beseitigt, ukrainische Schulbücher aus den Schulen entfernt und der Unterricht vollständig auf die russischen Lehrpläne umgestellt.

Als ehrenamtlicher Helfer aktiv

Seinen Landsleuten aus der Ukraine möchte Alexander Podolskiy hier etwas zurückgeben, ihnen helfen. Beim Landkreis Nordwestmecklenburg meldete er sich als ehrenamtlicher Helfer. Den Landkreis erreichen täglich zahlreiche Unterstützungsangebote. Einige wollen Flüchtlinge bei sich aufnehmen, andere anderweitig helfen – wie Alexander Podolskiy. „Ich habe mich als Dolmetscher angeboten“, erklärt er. Immer wenn er gebraucht wird, erhält er vom Landkreis einen Anruf. Die ehrenamtlichen Sprachmittler sind vor allem bei der Aufnahme und der Anfangsbetreuung der Geflüchteten eine große Hilfe. Aber auch in anderen Bereichen sind sie eine große Unterstützung: als Einkaufshilfen und Fahrdienst mit dem eigenen Auto oder als Helfer bei handwerklichen Tätigkeiten und dem Herrichten von Wohnungen. Denn in den meisten Fällen sind die ukrainischen Frauen auf sich alleine gestellt.

Alexander Podolskiy unterstützt mit seinen Sprachkenntnissen unter anderem die Wismarer Tafel. Denn dort hoffen derzeit viele Geflüchtete auf Unterstützung in Form von Lebensmitteln. „Ich helfe gern“, sagt der Wismarer. Und irgendwie lenke das auch vom Schmerz ab, der ihn erfüllt, wenn er die Bilder aus seiner alten Heimat sieht.

So können Sie helfen Helferinnen und Helfer können beim Landkreis Wohnraum oder Hilfsangebot melden. Die Erstaufnahme und zunächst zentrale Unterbringung und Versorgung kann derzeit mit mehreren Anbietern abgesichert werden. Mittelfristig wird aber Wohnraum für die dezentrale Unterbringung von Familien und Einzelpersonen benötigt. Angemeldet werden kann der über ein Formular auf der Internetseite des Landkreises. Ehrenamtliche Dolmetscher können sich über die Mailadresse ukrainehilfe@nordwestmecklenburg.de an den Landkreis wenden. Im Notfall erreichen telefonische Angebote den Fachdienst Soziales über die zentrale Rufnummer des Landkreises: 03841/3 04 00. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Landkreises. Auch wenn es gut gemeint ist: Aus logistischen Gründen bittet der Landkreis, von Sachspenden, wie zum Beispiel Möbel oder Kleiderspenden, abzusehen. Entgegennehmen würden die unter anderem die Mitmachzentrale, das Deutsche Rote Kreuz, die Lidahilfe in Grevesmühlen, der christliche Hilfsverein Wismar und der Flüchtlingsrat MV.

Von Jana Franke