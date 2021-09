Ehrung für Wismarer Shantychor: „Blänke“ erhält Publikumspreis in Zingst

Wismar

Der Wismarer Shantychor Blänke ist wieder auf der Bühne. 34 sangesfreudige Männer treffen sich jeden Donnerstag in Gägelow zum gemeinsamen Singen. Unter Leitung des neuen Vereinsvorsitzenden Günter Fibian und des künstlerischen Leiters Peter Herchenbach freut sich der Chor auf neue Herausforderungen.

Auftritt bei Fischer Piehl

Nach der Corona-Zwangspause haben die ersten Auftritte auch schon stattgefunden. Am 30. Oktober geht es nach guter alter Tradition zu Fischer Piehl nach Alt-Schlagsdorf bei Flessenow am Schweriner See.

Proben für Weihnachten

„Bald beginnen wir bereits, Weihnachtslieder zu proben, da nicht wenige Anfragen von Interessenten an Weihnachtsprogrammen vorliegen“, so Horst Edom vom Wismarer Shantychor. Dessen ungeachtet sind interessierte Sänger und Instrumentalisten (Gitarre, Akkordeon) stets willkommen.

Der letzte besondere Auftritt von Blänke war zu den Martha-Müller-Grählert-Gedenktagen in Zingst auf dem Darß. Sieben Shantychöre traten im September beim jährlichen Treffen von Shantychören auf. Ein Novum waren die Delme Shanty Singers, ein reiner Damenchor, hervorragend von einem Mann dirigiert.

Chor wird 25

Auch Blänke wusste auf der Zingster Freilichtbühne zu gefallen. Horst Edom: „Unser letztes Programm absolvierten wir dort vor elf Jahren. Endlich konnte unser Chor, der im kommenden Jahr 25 Jahre alt wird, wieder an einem größeren Konzert teilnehmen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einem neuen Outfit ausgestattet und mit den Ehefrauen im Publikum machten die Mannen eine ordentliche Figur. Spätestens bei Martha Müller-Grählerts Gedicht „De gräunhaarig Deern“, das der ehemalige künstlerische Leiter des Chors, Hartmut Vitense, vertont hatte, „war das Publikum eingefangen. Großer Beifall und die Ehrung mit dem Publikumspreis waren die Folge“, freuen sich Horst Edom und alle Mitstreiter.

Von OZ