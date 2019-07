Wismar

Ein Berliner Journalist spaziert aufmerksam durch eine ruhige Straße in der Altstadt von der Hansestadt Wismar. Axel Flemming arbeitet beim Radiosender Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Er verbringt jeden Monat eine Woche in Mecklenburg. Der gebürtige Berliner besitzt einen Dauerwohnwagen auf dem Campingplatz bei Boiensdorf auf dem Werder. „ Wismar ist eine Perle. Ich kenne die Stadt noch vor den 2000er Jahren. Es hat sich viel verändert. Wismar hat sich entwickelt. Es ist hier einfach schön“, erklärt Flemming. Dennoch ist sein Herz an Rostock vergeben. Dort lebt seine Frau, mit der er eine Fernbeziehung führt. Axel Flemming kann sich vorstellen, später einmal an die Küste zuziehen – vielleicht wenn er in den Ruhestand gegangen ist. Er grüßt ganz lieb seine Frau und hofft, dass sie ihm nicht verübelt, dass sein Bart schon wieder etwas länger geworden ist.

Lena Isenberg