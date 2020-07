Ein Berufsstand in „Seenot“: Buch setzt Ostseefischern in MV ein Denkmal

Wismar/Grevesmühlen/Bad Doberan/Rostock

Für Fischer in Mecklenburg-Vorpommern sind die Zeiten schon länger schlecht. In dieser Woche hat der Landesfischereiverband Mecklenburg-Vorpommern, Dachverband der Angler, Binnen-, Kutter-, Küsten- und Hochseefischer, seine eigene Auflösung beschlossen.

Prämien für das Nichtfischen

„Der Grund dafür sind die sich immer weiter verschlechternden Rahmenbedingungen für die Fischerei“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Quoten für den Fang von Hering und Dorsch in der Ostsee wurden noch einmal drastisch heruntergesetzt. Und auch andere Auswirkungen der Europapolitik bekommen die Fischer direkt zu spüren. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum Beispiel hat Folgen für die Mecklenburger Hochseefischer und die Fischverarbeitung in Sassnitz-Mukran.

Hinzu kommen strenge Auflagen des Natur-, Umwelt- und Artenschutzes. Mancher Fischerbetrieb existiert mittlerweile nur noch, weil er Prämien erhält, wenn nicht gefischt wird.

Die Fangquoten für Heringe und Dorsch wurden in den letzten Jahren immer weiter runtergesetzt. Quelle: Helmut Strauss

Immer weniger Fischer

Auch wenn die Landesverbände der Fischer sich nicht auflösen werden und einander bei der Auflösung des Dachverbandes versprachen, der Politik gegenüber auch zukünftig mit einer Stimme zu sprechen, – es werden n immer weniger Fischer. Familienbetriebe, die über viele Generationen als Fischer arbeiten, geben auf.

In den 1990er-Jahren gab zum Beispiel noch 140 Fischer in der Wismarbucht, inzwischen sind es nur noch zwölf, die hauptberuflich den Beruf ausüben. Sie sind in der Fischereigenossenschaft Wismarbucht organisiert, zwölf Fischer im Nebenerwerb kommen hinzu. Die Anlandehäfen der Genossenschaft befinden sich in Wismar, Warnemünde, Rerik, Timmendorf auf Poel, in Kühlungsborn, Boiensdorf und in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz.

Drei Fischer in Boltenhagen

Noch drei hauptberufliche Küstenfischer gibt es in Boltenhagen. Heiko Gores vermarktet seinen Fang in der Fischhalle direkt in der Marina im Ortsteil Tarnewitz. Dort betreibt Uwe Dunkelmann seit 2008 das Fischrestaurant „ Kamerun“ mit einem zusätzlichen Fischimbiss. Seit 1994 hat er auch eine Fischräucherei an der Strandpromenade. Auch sein Bruder Klaus Dunkelmann und dessen Sohn Kai vermarkten ihren täglichen Fang selbst. Sie haben ein Fischgeschäft in Boltenhagen und einen Fischimbiss an der Küste im Ortsteil Redewisch.

Eigenvermarktung sichert Einkommen

„Ohne eine Eigenvermarktung kommt man heute nicht mehr über die Runden“, sagt Uwe Dunkelmann. Das zeige sich besonders jetzt, weil derzeit wenig gefangen wird. „Es sind jetzt wieder genug Gäste da, die gerne Fisch kaufen. Unsere kleinen Fangmengen werden wir gut los“, sagt Uwe Dunkelmann, der momentan hauptsächlich Schollen, Makrelen und Aale fängt.

Wunsch nach Anerkennung als Kulturerbe

Die Küstenfischer der Ostsee hatten schon zahlreiche Gespräche mit Landes- und EU-Politikern, um auf ihre angespannte Situation aufmerksam zu machen. Sie erhoffen sich, dass ihr Berufsstand als immaterielles Kulturerbe anerkannt und gefördert wird, bevor der letzte kleine Küstenfischer seine Stellnetze an den Nagel hängt. Bislang hat sich durch diese Gespräche aber nichts verbessert.

Porträts (fast) aller Ostseefischer

Im Mai dieses Jahres ist das Buch „Seesucht – Portraits (fast) aller Ostseefischer“ erschienen. Es setzt den Ostseefischern fast eine Art Denkmal. 228 Porträts enthält das Buch, – das sind 80 Prozent der noch vorhandenen hauptberuflichen Berufsfischer an der gesamten Ostseeküste.

Blick ins Buch Quelle: Franz Bischof

„Unser Projekt war kein einfaches Unterfangen“, erzählt Fotograf Franz Bischof (40), der in Berlin, in der ehemaligen DDR, seine Wurzeln hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen und seinem Freund, dem Fotografen Jan Kuchenbecker, der aus Hamburg stammt und an der Ostsee aufwuchs, hat er das Buch realisiert. „Anfangs waren die Fischer argwöhnisch. Sie wollten nicht als romantisches Klischeebild herhalten, während ihnen förmlich das Wasser bis zum Hals steht.“

Doch in dem Buch, sagt Bischof, gehe es nicht um Klischees. „Es ging uns um jeden einzelnen Fischer, der hinter der Nachricht, dass die Fischer an der Ostseeküste zusehends verschwinden, steht. Es geht darum, was das Fischen und das Arbeiten auf der Ostsee für sie bedeutet.“

Als die ersten Fischer sahen, dass die beiden Fotografen sich Zeit für sie nahmen, „sprach sich das Projekt plötzlich sehr schnell an der Ostseeküste herum. Ein Fischer erzählte dem anderen, ‚dass da zwei Jungs unterwegs seien, die ganz vernünftig sind‘“, erzählt Bischof. n dem Buch gehe es nicht nur um eine verschwindende Berufstradition, sondern im Zusammenhang damit auch um das Thema Heimat und Identität der Ostseeregion.

Vier Monate mit Fischern unterwegs

Vier Monate lang waren Bischof und Franz an der Ostseeküste unterwegs. Das Buch entstand im Selbstverlag und ist auf der Webseite von Franz Bischof, aber auch in Buchhandlungen in MV bestellbar.

Als die Corona-Auflagen gelockert wurden, ist Bischof selbst mit einem Auto voller Bücher durch Mecklenburg-Vorpommern gereist, um das Buch den Buchhändlern vorzustellen. Mittlerweile gibt es „Seesucht“ in fast allen Buchhandlungen, entlang der deutschen Ostseeküste. Bischof hat das Buch damit quasi zu seinen Entstehungsorten gebracht.

Von Annett Meinke und Malte Behnk