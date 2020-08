Wismar

Starke Stimmen mit einer wichtigen Botschaft: Am Sonnabendabend rockten Jugendliche und junge Erwachsene rund um den Wismarer Verein „Jauxi-Entertainment“ die Bühne im Zeughaushof. Ihre Botschaft: „It Matters“, es ist wichtig! Es ist wichtig, Alltagsrassismus offen als solchen zu benennen. Und dagegen aktiv zu werden.

„Ich habe einen schwarzen Freund, der findet es nicht schlimm, das ist das so sage.“ „Deine Haare sehen aus wie Wolle“ Und: „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.“ Ein „Du hast doch bestimmt Gras dabei.“ Die Sprüche klebten in gelben Buchstaben an den Wänden zum Zeughaushof.

Alltagsrassismus

Bedeutung haben sie nur für „People of Color“, für farbige Menschen. Für den Dunkelhäutigen, der in den Augen manch eines Zeitgenossen immer und nur aufgrund seiner Hautfarbe ein Drogendealer ist. Für das Mädel mit afrikanischen Wurzeln, geboren in Deutschland, deren Haare regelmäßig von Wildfremden angefasst werden. Einfach so, der Exotik wegen.

Einen starken Abend mit einer wichtigen Botschaft erlebten die Gäste im Zeughaushof. Mit akrobatischem Hip Hop, intensiven Stimmen und richtig guter Musik.

„Rassismus wird in Deutschland oft runter gespielt, es ist ja nicht so schlimm hier“, beschreibt die Wismarerin Alien Kaspereit (19), wieso sie sich für das große Musikprojekt engagiert. Sie gehörte zur Tanzgruppe. Die Choreografie entstand online, zusammen wurde erst kurz vor dem Auftritt geprobt. „Das war nicht einfach“, gab die junge Frau zu.

„Und wo kommst du wirklich her?“

„Ich bin 19 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in Wismar“, stellte Nhi Pham Yen sich auf der Bühne vor. Wie oft sie wohl schon die Frage „Und wo kommst du wirklich her?“ gehört hat? „Rassismus ist nicht nur ein rechtes Randproblem. Das Problem ist, dass rassistische und rechtsradikale Haltungen und Bewegungen klein geredet werden und ihnen eine Unbedeutsamkeit zugeschrieben wird, obwohl fremdenfeindliches Gedankengut schon bis in die Mitte unserer Gesellschaft reicht.“

Ihre Antwort, wenn Menschen (deutsch, hellhäutig) Rassismus klein reden: „Es ist ein Privileg, die Entscheidung darüber zu haben, sich mit dem Thema auseinander zu setzen statt tagtäglich damit konfrontiert zu werden.“

Kunst verbindet

Mit Soul, Hip Hop, starken Stimmen und richtig guter Musik standen die verschiedensten Menschen auf der Bühne. Das Ensemble hatte sich extra für den Abend zusammen gefunden. Schlagzeuger Kiyo Schaal (19) aus Schwerin: „Das ist mein kultureller Beitrag zum Protest!“

Tim Steingens (23), Designstudent aus Wismar, war mit seinem Team für die Ausstellung zuständig. Sie zeigten zusammen gesammelte Plakate und Transparente von den Black-Life-Matters-Demonstrationen in der Region, dazu Fotos von den Demos und eben die Sätze aus dem Alltagsrassismus. „Ich komme aus Anklam, das ist Alltagsrassismus ein großes Thema“, erzählt er. Beispielsweise davon, dass Nazis dort Molotowcocktails in Fenster geschmissen haben. Dahinter saßen Kinder und haben eine Lesenacht veranstaltet.

Kein Zeigefinger

Aber die Künstler wollten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger belehren, sondern zeigen, was gemeinsam möglich ist. Anh Khoa Tran hatte Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer aus Lübeck, Kiel, Hamburg und Holland nach Wismar gelockt.

Anh Khoa Tran (18) hat vor über drei Jahren Wismars Jugend für Musicals begeistert und auf die Theaterbühne gebracht. Eigentlich sollte im Mai das nächste Musical Premiere feiern, Corona kam dazwischen. Dann der „ Todesfall“ George Floyd und die Black-Lives-Matter-Bewegung, die den Alltagsrassismus weltweit anprangert.

Starke Stimmen, starkes Programm

Schon bei der Vorband „Cobra Blamage“ musste Anh Khoa die Menschen bitten, nicht zu tanzen und mitzusingen. Beim ersten Lied – „Respect“ von Aretha Franklin und von 1967 – war das schon schwer, sich aufs Fußwippen zu beschränken, gerade dank der starken Stimmen. Isaura Kuyt, Joy Ewulu, Cedric Naja, Sinem Uraz und Melvin Vardouniotis sangen zusammen.

Elke German (53) gehörte zu den Gästen. Sie kennt Jauxi schon aus dem Theater. „Es ist wichtig, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen“, begründete sie den Kartenkauf für den Zeughaushof. Die Jugendlichen sammelten mit dem Konzert, mit dem Verkauf der Plakate und eines Graffiti, das während des Konzertes entstand, Geld.

Für den guten Zweck

Der Erlös kommt dem Verein Lobbi MV, der Betroffene nach rassistischen, antisemitischen, homophoben und anderen rechtsmotivierten Angriffen berät, sowie dem Wismarer Verein „Das Boot e.V.“ und der Black-Lives-Matters-Bewegung zugute.

Über 3000 Euro –die genaue Summe steht nach Abzug der Kosten noch nicht fest –sind an Spenden und Einnahmen aus dem Kartenverkauf zusammen gekommen. Das ganze Konzert ist bei Youtube im von Kanal „Jauxi“ zu sehen, es wurde live mitgefilmt.

Von Nicole Hollatz